Dennis Fernández: Hoy decide la MUD si vamos o no a la renovación

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 2 mar 2017.- La segunda vicepresidente de la AN, Dennis Fernández, indicó que la MUD sostendrá este jueves una reunión para definir de forma unitaria el tema de la renovación de partidos, que inicia este fin de semana.“Se va a dar la reunión precisamente porque hay algunas inconformidades, naturales por supuesto, porque las condiciones no son las más óptimas, como lo hemos venido diciendo (…) El análisis que hay que hacer es definir entre ir o no ir a esa renovación de nóminas”, manifestó Fernández en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

La parlamentaria admitió que “quizá suene contradictorio” que algunos partidos digan que no están dadas las condiciones para ir al proceso, pero sin embargo participarán; así como hay otros partidos dentro de la MUD, como La Causa R, que han dejado clara su posición de no participar en este proceso.

Fernández destacó que dicha reunión es para “buscar un punto de encuentro, una alternativa, un mecanismo que permita que todos puedan ir a la legitimación de los partidos políticos o que todos decidamos no ir”.

“Yo lo que creo es que debe tomarse la decisión de renovar las nominas de los partidos políticos”, consideró.

Finalmente, Fernández recordó que se han hecho peticiones al CNE para que se mejoren las condiciones del proceso, “porque sin partidos políticos no puede haber democracia”, al tiempo que señaló que los resultados de la reunión pueden ser comunicados al país entre hoy y mañana.

