Delcy Rodríguez a Kuczynski: Usted es un cobarde

Yalezsa Zavala / foto Twitter: @vencancilleria / 6 mar 2017.- La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez arremetió este lunes contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y lo calificó de “cobarde” por supuestamente “mancillar” la memoria del fallecido presidente Chávez.

“Yo tengo aquí que responderle al señor Kuczynski. Tengo que responder porque en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, él dijo que me había acusado frente al Rey de España. Yo voy a decir la verdad. Frente al Rey de España y otros mandatarios que se encontraban en la Cumbre de Cartagena el señor Kuczynski se atrevió a ofender la memoria de nuestro comandante Chávez; y allí se levantó el presidente Correa a responderle, a decirle: estás equivocado, Chávez fue un faro que iluminó nuestra región y los pueblos del mundo”, manifestó Rodríguez desde el Teatro Teresa Carreño durante el foro “Chávez Antiimperialista”.

Y siguió: “Como él hizo referencia a mi persona yo me levanté también y le dije: mire señor, usted es un cobarde. Y se lo repito desde acá: señor Kuczynski usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez”.

La canciller venezolana precisó que “es de poco hombre hablar de los muertos. Lo que usted no le dijo en vida no lo diga cuando él no puede responder”, dijo dirigiéndose al mandatario peruano.

“Aquí está el pueblo de Venezuela para responderle y decirle desde nuestra patria: señor Kuczynski usted es un cobarde que también se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es usted”, agregó.

La ministra aseguró además que el presidente Kuczynski se la pasa “lloriqueando” por el mundo pidiendo la intervención de Venezuela. “Él se la pasa, pobrecito, con mis respetos porque es una persona mayor de edad, pero bueno es un perro simpático que le mueve la cola al imperio, se la pasa pidiendo la intervención de Venezuela. Anda como un loco por ahí, nadie le hace caso”, enfatizó.

Y remató: “Pero, si se atrevieran, sepan que aquí hay una unión perfecta cívico-militar para defender esta revolución”.

Etiquetas: Delcy Rodríguez | Kuczynski | Perú