Delcy Rodríguez a Almagro: Estamos vigilando cada uno de sus pasos

Yalezsa Zavala / 15 mar 2017.- La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, precisó este miércoles que Venezuela ejercerá las acciones correspondientes frente al informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien calificó de “malhechor” y de querer “atentar” contra la estabilidad del país.

“Señor Almagro: nosotros estamos vigilando cada uno de sus pasos, sabemos cada paso que da. Nosotros podemos informar a nuestro país que el señor Almagro está derrotado en el seno de la OEA, porque la mayoría de los gobiernos de nuestra región saben el valor que tiene Venezuela, saben el valor que tiene la paz y la estabilidad en nuestro país para toda la región entera. La mayoría de los gobiernos le están dando al espalda al señor Almagro”, manifestó Rodríguez quien recibió una carta de movimientos sociales en apoyo a Venezuela.

Y siguió: “Nosotros sabemos lo que adelanta este oscuro personaje, sin duda un malhechor, en concierto con los sectores extremistas y violentos de la oposición venezolana, en concierto con los extremistas de Miami para intervenir Venezuela. Eso no va a pasar”.

Rodríguez aseguró que Almagro se ha convertido en un “líder contra el diálogo” en Venezuela. “Nosotros sabemos que este oscuro personaje permanentemente llama a la oposición para que nos e sienten al diálogo. Es un personaje contra la paz, porque como lo ha dicho el Presidente de la República ‘no hay otro camino sino el diálogo’. Es diálogo o diálogo, no hay otra opción. Nosotros no podemos permitir la confrontación entre venezolanos. El diálogo es el camino y Almagro se ha constituido en el líder contra el diálogo y ha recorrido los rincones de nuestro hemisferio llamando al no diálogo”, sostuvo.

La canciller venezolana dijo que es “mentira” que Almagro haya entregado un informe al Consejo Permanente de la organización que preside. “Mentira. Él violenta todos los procedimientos y está generando una crisis en el seno de esa organización, porque está retomando las páginas más oscuras del intervencionismo y el golpismo de la OEA en el hemisferio y se va a estrellar contra Venezuela”, advirtió.

Por último reiteró que el secretario general de la OEA “atenta contra la paz de Venezuela, atenta contra la estabilidad, contra la integridad de nuestro pueblo. Por eso nosotros hemos anunciado que en su oportunidad ejerceremos las acciones que corresponden”, concluyó.

Etiquetas: Almagro | Delcy Rodríguez | OEA