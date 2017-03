Convocan paro nacional de transporte para este lunes

ND / 5 mar 2017.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, convocó a un paro nacional de transporte para este lunes con el propósito de reclamar la eliminación del pasaje estudiantil, la falta de repuestos y pedir un aumento del pasaje.

Así lo dijo en entrevista con Caraota Digital, al recordar que el pasaje estudiantil representa el 30% del ingreso de los transportistas.

“El señor ministro (Ricardo Molina) sigue burlándose de nosotros y de los estudiantes cuando de manera unilateral eliminó el pasaje estudiantil y compuso con un llamado a que tenemos que cargar a los estudiantes gratis, y resulta que no pagan el subsidio”.

Zuleta criticó la eliminación de la tarjeta inteligente para el cobro del pasado estudiantil – instalada en 11 estados

“Con argumentos no creíbles eliminaron la tarjeta sin consultar con nadie (…) La tarjeta mantenía la paz entre estudiante y transportistas al igual que el ticket estudiantil que también lo eliminó”, dijo.

Agregó que en Valencia, “el gobierno le está pagando a los transportistas tan solo 4.700 bolívares como subsidio del pasaje estudiantil”. “Ellos pretenden que los compañeros de Carabobo lleven estudiantes de gratis y le pagan eso que no alcanza ni para un desayuno”.

El líder sindical denunciò también el alto costo de los respuesta y el cierre de venta de respuestos. “La venta de repuestos chinos Yutong, en Valencia, fue cerrada”. “Según, la estaban mudando para San Felipe y ahora nos dijeron tajantemente que no nos van a vender repuestos (…) Los autobuses que ellos mismos nos vendieron ahora no tenemos donde comprar los repuestos, no hay cauchos”.

vaya al foro

Etiquetas: Erick Zuleta | paro nacional | transporte