Cónsul de Chile: Me quedé haciendo presión para que asesinato de mi hija no quedara impune

ND / 15 mar 2017.- Fernando Berendique, el cónsul de Chile en Maracaibo, recuerda claramente cómo ocurrió todo y lo difícil que fue superar la pérdida de su hija Karen Berendique. Tras conocerse la condena contra los implicados en su asesinato, el diplomático indicó: “Yo sé que la justicia de los hombres no es exacta, no es infalible. Yo creo más en la justicia divina”.

En declaraciones que recoge La Verdad, reconoció que el fatal incidente “desmembró” a su familia. “Nosotros nunca volvimos a ser los mismos”.

Los tres hijos mayores se fueron del país, dos por la inseguridad; y Fernando, quien acompañaba a la joven la noche del 16 de marzo de 2012, por las constantes amenazas de muerte.

Berendique tiene más de 30 años en Venezuela con raíces muy profundas, pero sobre todas las cosas lo que lo mantiene en el país era hacer justicia. “Yo me he quedado hasta el fin esperando esta sentencia y haciendo presión para que esto no quede impune”. Agregó que tuvo suerte en que el Gobierno designara a fiscales capacitados y muy profesionales para que llevaran el juicio.

El Ministerio Pública condenó a cuatro ex funcionarios del Cicpc por responsabilidad en la muerte de Karen Berendique ocurrida en el año 2012.

