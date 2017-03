Confirman reuniones entre miembros de campaña de Santos y Odebrecht

Bogotá, 13 mar (EFE).- Miembros de la campaña “Santos Presidente” y directivos de la constructora brasileña Odebrecht se reunieron en febrero de 2010 en un hotel de Bogotá, en la que se analizaron ofrecimientos para financiar la campaña presidencial del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, informaron hoy medios locales.“Yo estuve en muchas reuniones con mucha gente, no me consta que se haya pactado nada. Mucha gente se acercaba a ofrecer dinero. Me acuerdo que hubo una reunión en Casa Medina (hotel) que recomendaron, todo el mundo ofrecía apoyo, pero no me consta que hubiera habido una definición”, afirmó a Blu Radio la expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Consuelo Caldas.

Según la información, en la mencionada reunión estuvieron presente Orlando Sardi, exembajador de Colombia en España y gerente financiero de la las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

También asistieron Caldas, el empresario Juan Claudio Morales González; Eduardo Zambrano, relacionado con la Fiscalía en esta investigación; y Luis Bueno, uno de los hombres fuertes de Odebrecht en Colombia.

Según Caldas, este domingo en la noche estuvo reunida con el presidente Santos en la Casa de Nariño, encuentro en el que el mandatario le preguntó por la reunión del hotel Casa Medina con los emisarios de Odebrecht.

De igual manera, se conoció que días después de la reunión en Casa Medina se dio el contrato con la firma panameña de publicidad Impressa Group Corp de Otto Rodríguez y María Fernanda Valencia por un monto de 400.000 dólares.

En la investigación que adelanta la Fiscalía colombiana sobre este tema, Rodríguez y Valencia fueron citados por ese organismo para hablar sobre el pago de Odebrecht para la producción de 2 millones de afiches de la campaña de Santos en 2010.

A este caso se suma la investigación que también avanza en la Fiscalía, que el pasado lunes 6 de marzo confirmó que tiene pruebas de que Odebrecht asumió gastos de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de su opositor Óscar Iván Zuluaga en 2014.EFE

