Confagan: Hay sectores productivos antibolivarianos que juegan a la derrota del Gobierno

ND / 15 mar 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- José Agustín Campos, Presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan), aseguró que Venezuela tiene condiciones para superar la crisis. En ese sentido, lamentó que algunos sectores rechacen las acciones del Gobierno Nacional porque “genéticamente son antibolivarianos y antichavistas”.

Así lo dijo la mañana de este miércoles en el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

“Hay sectores productivos que genéticamente son antibolivarianos, antichavistas y antirrevolucionarios. Hay sectores del sector productivo que si, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro firma un convenio con las Carmelitas Descalzas, bueno, Fedecámaras no está de acuerdo con eso, así lo favorezca, porque es un rechazo genético que está en contra de todo signo y todo símbolo bolivariano”, aseveró.

En su opinión, “hay sectores que juegan francamente a la derrota del Gobierno y a la derrota de la revolución (…) protagonizan la política, le dan privilegio a la política de forma sistemática, de forma sustentable, de forma perenne y eso es jugar contra el interés nacional”.

“Por eso es que nosotros necesitamos rescatar una ética, una ética en el accionar público, en el accionar colectivo, que lleve a entender que un tema fundamental como la comida no puede ser utilizado como arma política por nadie, no puede ser utilizado como gatillo político por nadie y eso ha venido pasando. Hay sectores que acarician en el fondo que a través del control de alimentos pudieran derrocar al Gobierno, pudieran tumbar al Gobierno, y eso tenemos que decirlo nosotros”, enfatizó Campos.

Agregó: “Cuando nosotros vemos gente que dice que no vamos a producir ni el 30 %, eso es grave, eso es causar una lesión colectiva en la psiquis del venezolano. Cuando algunos voceros dicen que aquí lo que viene es una hambruna, esos son mensajes colectivos calamitosos y lapidarios contra la estabildiad del país. A eso hay que salirle al paso con hechos concretos. Estamos hablando de Fedecámaras y sus satélites. La concepción ideológica de Fedecámaras y sus satélites (…) es un rechazo genético a todo lo que signifiquen las tesis bolivarianas que rigen a Venezuela políticamente en este momento”.

Por otra parte, comentó que “tenemos la fuerza para alcanzar la estabilidad y una forma de alcanzar la estabilidad es estableciendo políticas públicas que incorporen a densos sectores productivos que han estado ausentes, y aquí tiene que ver mucho el tema bancario. Es necesario bancarizar a toda la población económicamente activa que está trabajando en el campo venezolano”.

“Soy radicalemnte optimista con el presente y con el futuro de Venezuela, porque tenemos todas las condiciones naturales, físicas, materiales, humanas para salir de este mal momento que estamos viviendo”, indicó.

Campos resaltó que “el mercado está enloquecido, no hay mercado en este momento en Venezuela, eso hay que recomponerlo, hay que estabilizarlo. Y una forma de recomponerlo es que cada sector productivo cumpla con su tarea, nosotros estamos cumpliendo con la nuestra, somos optimistas porque Venezuela tiene cerca de 40 millones de hectáreas para agricultura y para ganadería (…) Sin nosotros pretender levantar falsas expectativas, son noticias positivas que tenemos que darle al país, porque cuando otras organizaciones dicen por ejemplo, bueno, que no vamos a producir ni el 30 %, que no vamos a producir nada, que lo que viene para el país es una hambruna (…) por supuesto que eso da escalofríos. Nosotros combatimos ese escalofrío, lo combatimos con hechos concretos, con hechos claros”.

“Lamentablemente, Venezuela tuvo una dependencia (…) de los precios del petróleo y una dependencia de las importaciones, y tuvimos una cultura de país monoproductor y una cultura en general que cuando los precios del petróleo estaban altos estamos ricos, pero cuando los precios del petróleo bajaron llegó la época de las vacas flacas. Esto hay que recomponerlo. ¿Cómo se recompone esto? Bueno, masificando la producción, aumentando la productividad, tomando decisiones de orden técnico donde nos permita a nosotros, por ejemplo, tecnología aplicada en rubros fundamentales”, puntualizó.

vaya al foro

Etiquetas: Confagan | Fedecámaras | José Agustín Campos | La Pauta de Hoy