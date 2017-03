Comunicado de Copei: No alcanzamos el objetivo y reclamamos falta de respuesta del CNE

comunicado / 26 mar 2017.- Ante los resultados alcanzados en el proceso de validación acontecido el fin de semana del 25 y 26 de marzo de 2017 y en el que no logró nuestra organización alcanzar el objetivo, cúmplenos hacer del conocimiento de los venezolanos los siguientes particulares.

Primero: Asistimos al dispositivo dispuesto para la validación advirtiendo que el mecanismo y la logística de recursos técnicos y humanos dificultaban la tarea en términos que eventualmente amenazaban la fluida realización del mismo. Reunir en dos jornadas a partidos políticos de numerosa militancia con ese desbalanceado recurso electrónico comprometería su buena marcha.

Segundo: Solicitamos el 16 de marzo del 2017 al CNE y para ello utilizamos el mecanismo que había permitido a Primero Justicia cambiar la fecha y gozar de la ventaja de jornadas de validación cómodas por la separación con otros partidos grandes un trato similar, igual, y ello de acuerdo al artículo 21 de la Constitución en concordancia con el artículo 62 ejusdem. Se nos hizo pensar que así sería, pero, entre rumores de los cuales se hicieron eco inclusive los medios de comunicación de que validaríamos el 8 y 9 de abril transcurrió la semana y sorprendentemente, el organismo no conoció de nuestra solicitud y jamás nos indicó siquiera que la hubiera negado.

Tercero: Desinformados y desmovilizados nos encontró la víspera del 25 de los corrientes. Angustiados reiteramos la urgencia de nuestro petitorio y con estupor quedamos a la espera de una respuesta. Hacemos notar que el ciudadano Juan Carlos Delpino, Director de Partidos Políticos, nos hizo esperar vanamente una respuesta que no llegó y que trascendió sin embargo, por algunos canales como que se hubiera consumado el cambio de fecha induciendo a confusión y error afectándonos severamente.

Cuarto: Debimos decidir entre la abstención a participar con las derivaciones e implicancias propias de esa omisión o hacerlo, aun con los aprietos y apuros evidenciados por la ya referida desinformación y desmovilización resultantes de los eventos señalados. Optamos por participar aun a sabiendas que lo hacíamos en condiciones largamente gravosas.

Quinto: El CNE fue advertido que inclusive la desinformación había alcanzado al mismísimo organismo siendo que en varios centros de validación se nos impidió validar con el argumento de que a Copei le tocaba hacerlo en 8 y 9 de abril. De ello se notificó al mediodía del sábado 25 de marzo, al rector Luis Emilio Rondón en llamada telefónica e igualmente, a la oficina de partidos políticos del organismo electoral por comunicación electrónica.

Sexto: Lamentamos y reclamamos el trato recibido que incidió en el resultado contrario al propósito y deseo de nuestra militancia y aun en espera de la respuesta del CNE a nuestra solicitud legal y constitucional, reiteramos nuestra disposición a concluir exitosamente la validación a tenor de lo establecido en el reglamento correspondiente.

Séptimo: Los reveses y fallas no nos aminalan ni desmotivan. Venezuela vive un instante agónico entre carencias, falencias y desesperanza y el socialcristianismo representado en Copei y su dilatada historia al servicio de la justicia social, no se resigna. Seguiremos sirviéndole al país, a su gente, a sus mujeres, a sus hombres, a sus niños, a sus viejos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que sufren, a los que han sido victimados, a los que han perdido la esperanza y la fe porque Venezuela no puede morir. ¡ Dios con nosotros !

Pedro Urrieta Figueredo

Presidente Nacional de Copei

Enrique Mendoza Dascoli

Coordinador de la Comisión de Validación

