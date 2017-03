Codevida: El gobierno y la ONU deben explicar alcance de la ayuda humanitaria

ND / 24 mar 2017.- El director de Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Francisco Valencia, exhortó este viernes algobierno nacional a no crear falsas expectativas en relación a la ayuda que solicitó a la ONU para resolver el tema de escasez de medicamentos en el país. “Tengan cuidado de no utilizar esto con un fin político”, advirtió Valencia en entrevista para Circuitos Éxitos.

“El gobierno debe ser transparente e informar exactamente qué significa esta ayuda que solicita a las Naciones Unidas que alcance va a tener, qué condiciones abarca y si solo será para un sector de la salud”, agregó.

Recordó que la ayuda humanitaria no se resume al sector farmacia, sino también al tema hospitalario “que viven una situación precaria, insumos, equipos de diagnóstico que no funcionan y hay que reparar. Hay que reconocer que los centros hospitalarios están por el suelo”.

Codevida también pidió a la ONU que detalle en qué consiste la asistencia y bajo qué régimen de supervisión estará el gobierno “para que no sea utilizado como los Clap”.

Con información de Unión Radio

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | Codevida | Gobierno