Claudia Curiel: Vamos a tener que convivir con el rentismo por un buen rato

Enrique Meléndez / 9 mar 2017.- La economista Claudia Curiel asegura que eliminar el rentismo en Venezuela es más difícil de lo que se piensa, porque el rentismo tiene implicaciones macroeconómicas, culturales, y también microeconómicas.

La aseveración la hizo en el foro “El país que queremos”, que coordina Werner Corrales en la Asamblea Nacional.

Partió asegurando que no se debía hablar del rentismo en abstracto sino que se debía tomar en cuenta la situación del país, para fijar el punto de partida.

“Hay una situación muy clara. Dentro del modelo político que rige a Venezuela es absolutamente imposible plantear que el rentismo no tiene cabida. En principio por su rasgo centralista, tan marcado, tan reforzado día a día. Segundo, por los déficits democráticos que están presentes en ese modelo. Y tercero, porque en Venezuela se desmanteló la construcción de consensos Estado – sector privado”.

A juicio de Curiel, sin una separación de roles, donde por un lado esté el sector productivo y por el otro el Estado, no se puede empezar a conformar una agenda de desarrollo productivo.

Afirmó que con el rentismo vamos a tener que convivir un buen rato, con o sin constituyente (en referencia a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente del exministro Felipe Pérez Martí), y esto porque, a su juicio, el rentismo tiene consecuencias estructurales que excede en mucho lo que son las correcciones macroeconómicas, pues hay que plantearse también las soluciones a los elementos estructurales microeconómicos.

“Como dicen que el diablo está en los detalles, entonces vámonos a lo micro, y allí sí nos vamos a encontrar los desafíos más importantes que implica la solución no del rentismo, en términos de qué hacemos con la renta petrolera; sino del rentismo entendido como una malformación en el potencial de crecimiento”.

Argumentó que no se trata de parapetear a la Venezuela de antes y que el paradigma fundamental de la sociedad moderna es aquel en el cual el valor agregado de un producto viene del cerebro de la gente.

Hizo ver que no tenemos futuro como país petrolero, y que eso explica la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para producir con base al conocimiento; un modelo en el cual habría que tomar las cosas con paciencia, gradualidad y con de incentivos adecuados para que pueda plegarse a ellos toda la sociedad.

“El rentismo tiene mucho de cultural. El tema del borrón y cuenta nueva no nos ayuda mucho. Aquí el tema de la gradualidad tiene que estar acompañado por un tema de comprensión y compromiso, para poder cambiar lo que se tiene previsto”.

Aceptó el concepto manejado por economistas sobre la “maldición de los recursos”; lo que en Venezuela ha dado lugar a una sociedad donde la propiedad privada ha quedado desmantelada, y donde el mecanismo del mercado no opera; y si a eso le sumamos que vivimos en una autarquía, es decir, una sociedad donde no permea la competencia de bienes, de servicios y de conocimiento, entonces nuestro primer rasgo no se muta de la noche a la mañana.

Al ahondar en el tema del desmantelamiento de la propiedad privada, Curiel expresó que en Venezuela están vigentes 282 leyes que rigen la materia económica que significan la disolución del principio de la propiedad privada.

Según Curiel, la existencia de un Estado que pretende planificar de manera centralizada nos sitúa en el peor de los males: regulaciones, desmantelamiento de cadenas productivas, aislamiento internacional, rezago en ciencia y tecnología y descapitalización de talento humano. Y esto, a su juicio, no nos hace aptos para la competencia ni para atraer inversión; con lo que nunca vamos a activar lo que conoce como un circuito virtuoso: crecimiento, aprendizaje, innovación.

“Venezuela atraviesa una situación en la cual ha habido una tasa de mortalidad tal de sus actores económicos, que nosotros estamos heredando un rasgo estructural terrible, y en el cual a donde vayamos vamos a encontrar monopolios y oligopolios, y eso es más difícil de curar que toda la macroeconomía que nosotros nos podamos plantear”.

Explicó que esto nos coloca en la situación que frente a cada problema se termina llamando al Estado para que nos ayude, lo que ofrece las condiciones, para que el paternalismo tenga que reforzarse; porque las empresas están en unas condiciones pervertidas.

Por otra parte, para reflejar lo ausentes que están nuestros agentes económicos de los mercados de países más competitivos, se valió de la metáfora de aquél que alguna vez montó bicicleta en su infancia, y de nuevo tiene que volver a hacerlo cuando, quizás, ya no esté apto: “las dinámicas económicas, las virtudes que puede tener la competencia está completamente ausentes en la sociedad venezolana”.

Agregó que eso tiene secuelas que, tal vez, no se han desarrollado como rasgos culturales del rentismo; y que no obstante son rasgos microeconómicos que nos va a costar mucho tiempo corregir.

Se planteó la necesidad de pasar por un proceso de apertura, de superación de la autarquía. “Esa apertura tiene que tomar en consideración algunas cosas fundamentales. Primero, cuáles son los activos que, en verdad, hay en este momento desde el punto de vista de la producción, y a partir de los cuales yo me puedo expandir. Segundo, cuál es mi productividad; en qué cosa soy productivo, y cuáles son los factores más productivos en esta economía. Esto es un elemento que condiciona, tanto el diseño humano, como el diseño micro”.

Puso el ejemplo de Europa del Este, donde aquellos países que tenían más elevada productividad previo a la apertura, sus procesos traumáticos de ajuste fueron mucho más cortos en el tiempo.

Aquí concluyó que en Venezuela no se puede hablar de productividad, porque existe una sobrevaluación brutal; unas distorsiones tan grandes, y un problema de transables y no transables que se ha acumulado por mucho tiempo, y que este se trata de uno de los retos que hay que resolver.

De nuevo volvió al caso de Europa del Este para referirse a lo que conoció como la economía política del reacomodo, y, por esta vía, puso el ejemplo de Polonia donde el proceso de apertura fue más fácil porque corrió a cargo de la dirigencia sindical; cosa que no pasó en aquellos países donde la apertura se llevó a cabo con gente que no venía de procesos de negociación con los factores representativas internos de la sociedad; de modo que eso dio lugar a protestas y a movilizaciones, lo que significó un reacomodo más complicado.

Y que, por último, en estos países de Europa del Este se dio un proceso de discusiones en torno a la naturaleza de inversión que ellos necesitaban para el despegue económico, y el papel de las transferencias que desde el Estado se necesitaban asignar para darle oxígeno a los sectores que estaban diseñados para el despegue.

Asintió que esto lo traía a colación; porque, a su modo de ver, Venezuela tiene que pasar por un proceso de reacomodo. “Venezuela se tiene que reindustrializar y se tiene que industrializar: reindustrializar entendiendo que, a partir de lo que ya existe, tú construyes nuevas sinergias y nuevas oportunidades; industrializar, entendiendo que tu punto de partida para crear nuevos capitales y nuevos procesos productivos, tiene que venir de la expansión”.

A su modo de ver, para lograr tal objetivo hay que tener claro que ya entramos a la era postpetrolera; lo que significa que no podemos depender más del petróleo, y que hay que plantearse nuevas oportunidades, sobre todo, en el campo científico-técnico, e hizo ver las enormes potencialidades que pueden ofrecer los países de la América Latina en materia agrícola, que con la ayuda de nueva tecnología de punta puede abastecer al mundo en materia de alimentación.

Luego se refirió al tema de la demografía, que en el futuro habrá en Venezuela más personas en tercera edad que personas trabajando y que estará planteada la necesidad de buscar recursos para mantener esos sistemas de seguridad social que el petróleo ya no garantizará. Asimismo, Curiel se refirió al hecho de la emigración y fuga de talentos, talentos que se necesitarán a la hora de reconstruir el país.

Finalizó proponiendo una serie de pasos para construir un modelo productivo en Venezuela, siedo el primero, el respeto a la propiedad privada.

En segundo lugar hay que reestablecer todos los mecanismos del mercado; lo mismo que la transparencia en la rendición de las cuentas públicas, y en las cuales haya prácticas de buen gobierno; que eso se concreta en decisiones de inversión, decisiones de empleo, y en todas aquellas cosas que nos hacen falta; que haya un Estado que estimule al empresario a invertir, para que luego pague los impuestos con entera satisfacción, ya que esos recursos que paga los ve traducido en la prestación de buenos servicios por parte de ese Estado.

“Dentro del marco institucional están las instituciones económicas, el desempeño económico del Estado, y el tema de la calidad institucional. Ahora, si vamos a industrializar, hay que entender, primero, que lo que uno llama industrialización no es sólo industrias manufactureras produciendo, sino también la industria de la infraestructura, servicios de apoyo, producción de conocimientos, que se le asocia a la actividad industrial”.

En tercer lugar tocó el tema de la educación y capacitación en ese esquema de industrialización; capaz de preparar al trabajador, tanto para la sociedad del conocimiento, como para desempeñarse en los procesos de industrialización.

En cuarto lugar, se refirió al tema laboral, y todas las implicaciones que tiene el costo salarial de cada trabajador, y que habría que tomar en cuenta a la hora del diseño de una política industrial, y luego mencionó en esos requisitos a la estrategia de la innovación, el financiamiento, y por último dijo que el paradigma científico-tecnológico moderno exige tejidos de red de pequeñas y medianas industrias; es decir, no se plantea la creación de empresas de grandes inversiones, sino la articulación de Pymes.

