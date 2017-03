Clase Media Socialista:partidos opositores pactaron para ser revalidados

ND/ 20 mar 2017.- El Capitán Carlos Hurtado, Coordinador Nacional del movimiento Clase Media Socialista que en el pasado apoyó al presidente Hugo Chávez Frías, manifestó este lunes que: “existen ciertos aliados de la oposición que están negociando políticamente con el gobierno para segur prestándose al jueguito” planteado por el PSUV. Esto lo dijo en Unión Radio.



Hurtado agregó que ya está pactado con el gobierno y el Consejo Nacional Electoral –CNE- cuáles partidos serán relegitimados. “Eso está cantado, están Primero Justicia –PJ-, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo –UNT-, Acción Democrática –AD- y Puente pero a Voluntad Popular –VP- lo van a anular, incluso hay factores de la oposición que están jugando a que eso se dé, a que no siga en el juego político como a Vente de María Corina Machado”.El Dirigente de Clase Media Socialista señaló que los anuncios sobre el diálogo hechos por el presidente Nicolás Maduro no tienen credibilidad porque no existe ningún acercamiento formal entre gobierno y oposición. “Inclusive del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV– uno no sabe a quién creerle, ellos siguen insistiendo en que hay un diálogo y yo no sé donde se está generando”, expresó.

Hurtado manifestó su apoyo al proyecto que encabeza el general Rodríguez Torres. ” Es necesario denunciar lo que ocurre porque el país va a seguir siendo dominado por cúpulas de ambos sectores , pero hay 70% de la población que no simpatiza con ningún sector y así nos hemos enrumbado nosotros, acompañando al Mayor General, Miguel Rodríguez Torres, para presentar una propuesta clara de participación al país y a los venezolanos, o nos reencontramos o vamos a otra etapa política y social o estos dos factores van a destruir el país”, concluyó.

Con información de Unión Radio.

vaya al foro

Etiquetas: Clase Media Socialista | MUD | partidos políticos | validación