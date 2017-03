CiudadCCS: Un grupo de derecha rodeó de manera agresiva la panadería Mansion Bakery

ND / 22 mar 2017.- El diario oficialista CiudadCCS asegura que la protesta ocurrida anoche frente a la antigua panadería Mansion Bakery, ocupada temporalmente por la Sundde, fue generada por un grupo ” identificado con la derecha que intentó tomar por la fuerza la panadería para, supuestamente, devolverla a su dueño”.

El poder popular, asegura el medio, logró resguardar a los panaderos. “Sabemos que esto es orquestado por Primero Justicia, Voluntad Popular y algunos comerciantes que le han venido pagando a gente para generar zozobra y sabotaje”, manifestó un oficialista, José Solórzano.

Agrega la nota que la protesta se realizó ayer y no el lunes porque a los manifestantes “no les habían pagado”. “Los organizadores de esta guarimba vinieron el lunes en la mañana, estuvieron aquí de 9:00 am a 9:15 am, pero no les habían depositado los reales que les habían ofrecido, se fueron y amenazaron con venir luego a las 4:00 pm. Como no les habían depositado el dinero, no vinieron. el martes sí les depositaron y primero llegaron los organizadores con tres viejitas que comenzaron a gritar en contra de la revolución bolivariana (…) Nosotros nos estamos enfrentando con un poder económico que son las redes de panaderías del país”, dijo.

Lea la nota completa, del periodista Paúl Martínez y foto de Luis Bobadilla, aquí: Poder Popular resguardó a panaderos de asedio opositor

