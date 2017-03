Cipriana Ramos: No habrá pan en las panaderías si las toma el gobierno

ND / 13 mar 2017.- Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios (Consecomercio), manifestó este lunes que de ser tomadas por el gobierno, en las panaderías no habrá pan.Ramos instó al gobierno nacional a que venda las divisas al sector privado, para que estos puedan realizar la compra de la materia prima y puedan producir.

La aseveración la hizo este lunes, luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que 90% de la harina ha de destinarse solo para la producción de pan.

“La consecuencia es la que hemos venido viendo, cuando se atacan las consecuencias y no las causas (…) No vamos a tener pan, no vamos a tener café ¿Dónde están las Areperas Venezuela?”, dijo.

Ramos recordó que lo mismo ha ocurrido con la producción de café y aseveró que quienes se verían más afectados podrían ser los venezolanos si ocurriese lo mismo con productos como la harina de maíz o el arroz.

