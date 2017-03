Cilia Flores: la Asamblea perdió legitimidad al aprobar la Carta Democrática

ND/ Fuente Unión Radio/ 30 mar 2017.- Para Cilia Flores Diputada y esposa del Presidente Nicoĺas Maduro el TSJ se quedó corto con la decisión de asumir las funciones del parlamento y no es suficiente esta medida. Según afirmó hoy deberían darse sanciones legales para aquellos diputados que aprobaron aplicar la Carta Democrática.

“Vemos a la oposición en conchupancia, recibiendo una derrota en la OEA, ellos de manera ilegal convocaron una sesión. La Asamblea Nacional, estando en desacato se anulo, los vicios, las derrotas y ese proceder la llevaron a esa Asamblea de la OEA para terminar de destruirla, fueron por lana y salieron castigados”.

Expresó la diputada del PSUV en relación a la sesión de la OEA que: “allí no paso nada, no lograron nada, ni siquiera en la primera oportunidad. Cuando ellos dijeron hace unos meses que estaba vigente la Carta Democrática, eso era mentira, dirigentes de la oposición que traten a sus seguidores bien, que no crean que son brutos. Allí países dignos del Caribe fueron amenazados por un senador, Marcos Rubio, descaradamente les dijo que si no votaban le quitaban apoyo, eso no se hace”.

Según afirmó la diputada, esta posición de la Asamblea en relación a la Carta Democrática le hizo perder legitimidad.

