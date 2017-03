“Chúo” Torrealba: Maduro está allí porque la oposición no se pone de acuerdo

ND / 12 mar 2017.- Jesús “Chúo” Torrealba, ex secretario ejecutivo de la MUD, fue enfático al afirmar este domingo que el presidente Nicolás Maduro no sigue en Miraflores por su capacidad o inteligencia sino porque la oposición no se ha puesto de acuerdo en cómo será el nuevo gobierno.

Así lo señaló durante el programa Diálogo con…, transmitido por Televen.

“Hay errores que a mí me parecen muy importantes. Primero, el no entender que en este momento la Unidad no es un trapo que puedes utilizar como bandera cuando te conviene y como coleto cuando no te interesa. No. La Unidad es una necesidad estratégica del pueblo venezolano. Si nosotros no tenemos Unidad, no solamente para derrotar a Maduro, sino además para establecer un gobierno que sea estable, un gobierno que pueda gobernar y que aplique un proyecto de reconstrucción nacional que sea apoyado por todos los venezolanos, si eso no es asi, vamos a vivir historias complejas. Hay gente que te dice que hay que salir de esto porque no puede ocurrir nada peor que esto. Les informo: sí puede ocurrir. Cuando salieron de Pérez pensaban que nada podía ser peor, tuvimos a Chávez. Cuando falleció el presidente Chávez, hubo gente que dijo ‘nada puede ser peor que Chávez’, tenemos a Maduro. Si no se trabaja para que los cambios sean para bien, siempre se podrá cambiar para peor y para que el cambio sea para bien la Unidad es indispensable”, enfatizó Torrealba.

“¿Con quién cambias para bien?”, preguntó el moderador, Carlos Croes.

“Yo creo que se cambia para bien estableciendo un modelo de gobierno que todo el mundo sepa cómo va a funcionar y eso es muy importante, ese es un reto para la oposición. Todo los gobiernos municipales y regionales que hoy tiene la oposición no son gobiernos de Unidad, son gobiernos o unipartidistas o unipersonales (…) La oposición tiene el reto de decirle al país con claridad cómo va ser el gobierno de Unidad que viene después. ¿Va a ser un gobierno de la MUD? ¿Un gobierno del G4? ¿Un gobierno del primero que llegue? ¿O va a ser un gobierno de unidad nacional? Eso hay que definirlo y también hay que definir cuál va a ser el proyecto de reconstrucción, ¿sabes por qué? Porque si eso se define, se le quita dramatismo al tema candidatural. Si se sabe cómo va a ser el gobierno y qué proyecto va a aplicar. Si el candidato es el señor Capriles, o el señor Leopoldo López, o el señor Henri Falcón o el señor Henry Ramos, es lo de menos”, aseveró el dirigente opositor.

Más adelante, Croes le preguntó: “¿En qué tiempos calculas que habrá un nuevo poder en el país?”

“Lo voy a decir con absoluta claridad, yo creo que nosotros vamos a poder salir de esta desgracia, de esta catástrofe nacional, solamente cuando el liderazgo alternativo se ponga de acuerdo. Vamos a decirlo claro, Maduro no está allí porque tenga capacidad, recursos, inteligencia, equipo. No. Maduro está allí porque la fuerza alternativa no ha terminado de decirles a los venezolanos y el mundo el tipo de gobierno que viene es así, y la estrategia que va a aplicar es ésta y los compromisos que vamos a establecer con el sector económico, internacional, con la Fuerza Armada, son de tal o cual naturaleza. Esas certezas son las que hacen viable el cambio. Aquí nadie se quita una camisa sin saber cuál es la otra que se va a poner”, respondió.

Resaltó que “Maduro, Chávez y Pérez II llegaron al poder sin decirles a los venezolanos qué es lo que iban a hacer. Maduro ganó, si es que ganó las elecciones del año 2013, acusando a Capriles de que Capriles iba a hacer lo que termino él haciendo, el paquetazo. Chávez cuando llegó al poder decía que Castro era dictador y que en este país no iba a haber control de cambio. Pérez II llegó al poder aplaudiendo, agitando las manos sin hablar del gran viraje que se decía iba a aplicar. Todas esas experiencias nos trajeron al desastre. En este momento, frente a esta grave crisis nacional, hay que de manera responsable decirle al país qué es lo que viene, qué tipo de gobierno se va a establecer, cómo va a garantizar su estabilidad ese gobierno (…) Si vamos a salir de Maduro para un período de inestabilidad aún peor, eso no puede ser. Tenemos que salir de este desastre para un espacio de prosperidad y de construcción de país”.

“Veo la necesidad de avanzar ya, de avanzar en cada uno de los pasos que nos toca dar. Nosotros tenemos elecciones que nos deben (…) Eso hay que hacerlo porque los demócratas reivindicamos el derecho al voto. El que no se haya hecho el énfasis necesario, la exigencia de esa elecciones, es un error, es un error claro de la dirección opositora”, consideró.

Croes agregó: “¿Estás convencido de que hay elecciones de gobernadores este año?”

“Estoy convencido de que el Gobierno llega hasta donde lo dejen llegar. Si nosotros exigimos, nos movilizamos para exigir elecciones, las va a haber. Ahora, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Dar ruedas de prensa? No, chico, la oposición tiene que hacer sus primarias y tiene que poner en la calle a sus candidatos”, respondió.

Sobre los comentarios que le ha hecho Maduro, Torrealba dijo: “El señor Maduro se puso histérico cuando fui designado secretario ejecutivo de la Mesa, empezó a insultarme en cadena de radio y televisión, aquella cosa era impresionante, sobre todo porque la MUD venía de tener un secretario ejecutivo excelente, por cierto, Ramón Guillermo (Aveledo), durante 5 años, y prácticamente ni lo nombraba. Entonces, se puso histérico cuando yo llegué. Ahora que salgo del cargo, ya tengo casi un mes fuera del cargo, y sin embargo casi todos los días Maduro habla de mí para rayarme (…) Yo voy a seguir trabajando humildemente desde el barrio, desde el cerro, desde esos sitios a los que tú (Maduro) no puedes ir, para construir el cambio democrático”.

“Mi ambicion política es vivir en un país del primer mundo, no en cualquier país del primer mundo, en una Venezuela del primer mundo (…) No me hace falta un cargo”, sentenció.

