Chaderton: Iniciativa suicida de Almagro no va pa´l baile

ND / 17 mar 2017.- El ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton, calificó este viernes de “suicida” la propuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con relación a Venezuela. A su juicio, esto va a terminar en “otro fracaso” para quienes adversan al Gobierno Nacional.

Así lo señaló en el programa A Tiempo de Unión Radio.

“Ha habido un aporte a la psiquiatría. Éste es un tema más bien para Jorge Rodríguez que para mí. A mí no me gusta mucho eso de entrar en descalificaciones personales, pero en este caso no se trata de insultar a nadie, sino de hacer un diagnóstico. Este señor (Almagro) tiene una obsesión con Venezuela (…) no se por qué él tomó el lado de los guarimberos, el lado de Voluntad Popular (…) Se ha tomado en una suerte de antiquijotismo la responsabilidad de tratar de salir de un Estado, sacarlo fuera del marco interamericano, eso es una locura”, comentó.

Resaltó que en su informe, Almagro “califica de desnaturalizado al Gobierno de Venezuela, eso no cabe en la lógica de un informe político, de un informe jurídico. Es una descarga emocional, porque además este informe fue elaborado probablemente por un equipo jurídico afecto al partido Voluntad Popular y algunos personajes antijurídicos de la ultraderecha venezolana. Usted no carga un informe de este tipo con sus emociones ni con lenguaje inapropiado. Un informe puede ser muy duro, muy severo y muy sólido pero no es emocional, esa no es la idea. Confunde un informe con una denuncia que le sale del alma y del alma llena de odio (…) Para mí es un problema psiquiátrico que le va a costar caro, porque ya puedes ver por los titulares y por declaraciones de importantes personajes latinoamericanos que esta iniciativa no va pa´l baile”.

“‘Almagro se está desinflando’, dice Últimas Noticias, es un titular (…) Las declaraciones del Presidente de Costa Rica en desacuerdo con algún tipo de sanción contra Venezuela y también las declaraciones del Canciller del Perú (…) Se están dando cuenta de la realidad, están sacando cuentas, no van a tener votos para imponer la Carta Interamericana a Venezuela y este empeño, yo diría que casi suicida, no solamente de Almagro sino del sector más radical de la oposición de Venezuela, los va a llevar a otro fracaso”, enfatizó.

Etiquetas: A Tiempo | Carta Democrática Interamericana | Luis Almagro | OEA | Roy Chaderton | Venezuela