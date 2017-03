Cavidea: Inventarios de la industria de alimentos están en cero

Yalezsa Zavala / 16 de mar 2017.- El miembro de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Freddy Cova, alertó este jueves que actualmente los inventarios de las industrias de alimentos están en cero, debido a la poca producción.

Cova precisó que el panorama del sector de alimentos es “muy grave, muy incierto” y señaló que desde el año 2015 hasta la fecha la caída en la producción de alimentos está en el orden del 40%; eso sin tomar en consideración los primeros meses de este año, en los cuales se ubica entre 15% y 17%.

“Esto es lógico, no hay producción y tampoco importaciones, lo que nos puede conducir a situaciones de escasez mucho más graves”, sostuvo.

El miembro de Cavidea explicó que el problema se debe básicamente al déficit de divisas. “Si no se entregan las divisas a las empresas para que traigan la materia prima, no habrá producción; si no pagas la deuda a los proveedores externos de la industria de alimentos, estimada en $3.000 millones, los proveedores no suministrarán los insumos, porque las líneas de crédito se perdieron, de allí que lo cierto es que estamos entrampados”, acotó.

Se refirió a la escasez de pan que actualmente atraviesa el país y advirtió que se debe a que el gobierno no está importando la cantidad suficiente de trigo para atender la demanda.

Remató diciendo que con la ocupación de panaderías, el gobierno lejos de resolver el problema lo agudizará.

Con información de El Impulso

