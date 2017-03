José I. Guédez: Partido que crea que validaciones es una medida ganadora, no tiene clara las matemáticas

ND / 28 mar 2017.- José Ignacio Guédez, secretario general nacional de la Causa R, aseguró que la verdadera validación no es lograr un 0,5% del Registro Electoral Permanente, sino los procesos de escogencias a través de las primarias.

“Partido que crea que con que se logren las validaciones de militantes, es una medida ganadora, no está claro en las matemáticas. La contundencia la tendrán las primarias con la convocatoria y participación de la sociedad”, indicó.

Acotó que no sólo los militantes de las toldas que validen, son todo el país. “Si nosotros creemos ahora que con la militancia de nuestro partidos vamos a lograr una mayoría para rescatar este país estamos retrocediendo. Por eso se creó la MUD, porque los partidos no podían solos y esa es la gran realidad. Sin liderazgos no hay unidad”.

Asimismo, Guédez manifestó que La Causa R se validará en Aragua, Bolívar y Lara entre otros estados y adelantó que sus candidatos para las primarias estarán respaldados con la tarjeta de la MUD. “Eso es la criptonita contra la tiranía y esa estrategia hay que reivindicarla”, expresó en el programa “BajoLaLupa”, por Encuentro 88.7FM del estado Nueva Esparta.

Por otra parte, el secretario de cámara de la Asamblea Nacional, manifestó que los diputados de la llamada “Bancada de la Patria”, tienen dos meses sin asistir a la sesiones de la AN. En el caso de la bancada de la oposición dijo que hay que entender que tienen 10 meses sin cobrar. “Ésta es una Asamblea en resistencia donde los diputados están obligados y perseguidos”, expresó a la vez que no criticó las aspiraciones de algunos diputados de ser candidatos a gobernadores o alcaldes. “Cada quien es libre de ejercer su derecho político de ser elegido”, manifestó.

