Carlos Raúl Hernández: Sin diálogo, no hay solución para el país

ND / 26 mar 2017.- Para el sociólogo Carlos Raúl Hernández, es necesario que en el país exista un proceso de negociaciones. Aseveró que sólo a través del diálogo se resolverán los problemas.

Así lo resaltó durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, donde insistió en que “la bandera de la democracia y del diálogo es la bandera de los demócratas”.

Carlos Croes comentó que desde algunos sectores de la oposición se habla de alternativas como la enmienda constitucional o la constituyente. Para Hernández, éstas “son tonterías, son muchachadas, yo no sé como calificarlas. Fracasó el referéndum constitucional por una razón elemental que se dijo desde aquel entonces (…) Tú estás diciendo que los vas a sacar del poder, que vas a a hacer una cacería internacional contra ellos y después les dices que para eso necesitas el revocatorio, ‘fírmame aquí’ (…) No lo iba a hacer”.

“El hecho concreto es que lo que tienen que sacarse algunos grupos de la cabeza es que aquí va a haber una salida por nocaut (…) Aquí viene, si es que se quiere salir de este gobierno en serio y no de esa manera infantil como algunos lo intentan, aquí lo que se trata de establecer es un proceso de negociaciones como se ha hecho en todos los países donde ha habido transiciones”, enfatizó.

En su opinión, “la bandera del diálogo es como la bandera de la democracia. ¿Cómo vas a renunciar a ella porque el otro sea enemigo de la democracia o del diálogo? La bandera de la democracia y del diálogo es la bandera de los demócratas. Yo sí creo que aquí hay factores tanto de la oposición como del Gobierno que son enemigos de eso (…) Mientras el chavismo piense que van a salir brigadas a cazarlos en las calles si aquí no hay un cambio de gobierno, esto no va a cambiar. Sin diálogo, no hay solución para el país”.

Con respecto al papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la situación venezolana, expresó: “Parece que tiene muy buena intención”, pero “el año pasado dijo algo que no resultó cierto. Él anunció oficialmente que se había abierto un procedimiento de aplicación de la Carta Democrática a Venezuela y resulta que eso no era verdad (…) Almagro equivocó su papel, Almagro debió ser un factor que ayudara a resolver el problema, ayudara a crear instancias poderosas de mediación y se convirtió en un factor que realmente ha trastrabillado dos veces en dos años, y eso es mucho para un secretario general de un organismo como la OEA”.

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Croes | Carlos Raúl Hernández | diálogo | Diálogo con