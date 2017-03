Carlos Raúl Hernández: Aplicación de la Carta Democrática sólo favorece al Gobierno

ND / 26 mar 2017.- El sociólogo Carlos Raúl Hernández consideró que el sector más afectado por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana será la oposición venezolana. En su opinión, el Gobierno Nacional quisiera que expulsaran al país de la OEA.

Así lo señaló en entrevista durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Con la Carta Democrática creo que está ocurriendo una paradoja y es que ambos bandos, tanto grupos de la oposición como del Gobierno, quisieran que se aplicara, porque según mi perspectiva, la posición que quisiera jugar el Presidente de la República es una especie de Fidel Castro de los años 60 (…) la posición de aislamiento, de levantarse contra aquello que llamaban el bloqueo, la invasión imperialista, creo que a él le conviene mucho más que un país como éste, donde todavía existen múltiples relaciones con organismos internacionales, donde la gente entra y sale, donde hay opiniones y donde la gente se involucra”, aseveró.

Comentó que “quienes están pidiendo la aplicación de la Carta Democrática, por un lado, desde el punto de vista de la oposición, que no son todos, son algunos, creo que a lo mejor no saben muy bien lo que están pidiendo, porque el único perjudicado efectivo, si eso llegara a aplicarse, su sanción radical (…) que es la expulsión de Venezuela del contexto latinoamericano, el principal afectado sería la opsicion, o sea, la sociedad venezolana y no el gobierno”.

“¿Por qué?”, preguntó Carlos Croes.

“¿Qué le interesa a la oposición? Que se involucre la comunidad internacional en el país, que se interese en el problema de Venezuela (…) Eso no le conviene a Maduro, para Maduro eso es un fastidio. Maduro prefiere que todos esos pajarracos se vayan, ahuyentarlos del campo y quedarse él tranquilo con una oposición solitaria y un gobierno todopoderoso que controla los poderes (…) Quienes han pedido la aplicación de la Carta sin medir sus consecuencias están trabajando, como ha venido ocurriendo muchas veces a lo largo de este período opositor, han venido haciendo cosas que favorecen, en síntesis, al Gobierno”, respondió Hernández.

Croes agregó: “¿Y por qué el Gobierno se siente tan aludido, tan ofendido cuando califica a la gente que anda en esto como traidores a la patria?”

“Para Maduro, que tiene esa visión revolucionaria de épocas inmemoriales, todo lo que no está de acuerdo con su punto de vista, punto de vista que está derrotado por la realidad porque se demostró que esto fue un fiasco (…) pero todo lo que no coincide con este fiasco para ellos es una agresión oscura, de intereses internacionales, de intereses conspirativos (…) Yo creo que el Gobierno quiere que apliquen la Carta Democrática, yo creo que el Gobierno quiere que lo boten de la OEA. El ejemplo es Cuba (…) ellos han vivido con una imagen heroica de David contra Goliat, David resistiendo los ataques, las conspiraciones internacionales, y Fidel estuvo toda la vida gobernando ese pobre país oprimido y muerto de hambre”, indicó.

Etiquetas: Carlos Croes | Carlos Raúl Hernández | Carta Democrática Interamericana | Diálogo con | Nicolás Maduro | OEA | oposición