Carlos Larrazábal (Fedecámaras): Realidad obligará a Gobierno a rectificar en muchas cosas

ND / 25 mar 2017.- Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras, señaló que “la economía se va a recuperar relativamente rápido cuando tengamos políticas adecuadas”. Enfatizó que “tratando de transmitir una Venezuela que no existe, no vamos a salir de esta realidad”.

En entrevista con La Verdad, insistió en que “hay que tomar decisiones”. Sin embargo, agregó: “No veo que el Gobierno tenga voluntad de rectificar”.

“Hay que crear confianza y el actuar de los funcionarios del Gobierno no genera eso, sino que persigue a la empresa. A eso hay que bajarle dos. ¿Cómo vas a llamar a un diálogo para un país productivo cuando en la tarde vas a apresar a un panadero porque no produce por no tener materia prima? Hay que corregir la actual política cambiaria incoherente con una tasa de cambio a 10 bolívares que nadie conoce, y con otra a 700 que tampoco existe. La única que se ve es la que elige una página web. ¿En qué país del mundo, la tasa de cambio la determina una página web? Eso demuestra la pérdida de control del BCV en la política monetaria. Lo único que ha hecho el Gobierno para atacar eso es crear casas de cambio en la frontera y eso no es política monetaria, porque es algo que debe existir en cualquier país del mundo. Otro aspecto, es eliminar los controles de precio distorsionados de la realidad. Nadie puede producir a pérdidas”, explicó.

Lamentó que los funcionarios del Gobierno “siguen empeñados en un modelo económico que pareciera que profundizan cada vez más. Los resultados lo estamos viendo en la calidad de vida del venezolano”.

Ante la pregunta “¿la crisis lo obligará a rectificar?”, dijo: “Creo que la fuerza de voluntad lo va a llevar a eso. Históricamente ha sido así. El Gobierno se va a ver obligado por la realidad a rectificar en muchas cosas”.

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Larrazábal | crisis económica | Fedecámaras