¡Adiós! socialismo del siglo XXI

Heinz Dieterich, Kienyke, sociólogo alemán y profesor universitario en México, donde reside, es autor de varios libros donde sustenta su teoría del Socialismo del Siglo XXI, y fue por más de una década cercano amigo del difunto presidente Hugo Chávez, a quien le hablaba al oído y sostenían intensos debates privados sobre la política latinoamericana y el modelo ideal para aplicar a los países de la región. Dieterich le presentó a Chávez su teoría del “Socialismo del Siglo XXI”, que le cautivo y quedó sonando en sus oídos, la cual compartió con otros gobernantes del cono sur, como el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales.

Chávez acuñó el Socialismo del Siglo XXI como la principal de sus banderas políticas y revolucionarias. Hasta su muerte hace cuatro años, Heinz Dieterich mantuvo la amistad con él. De un tiempo para acá, ha roto su silencio y ha hablado sobre el difícil momento que atraviesa el país. El más interesado en que prosperen los gobiernos de izquierda, es ahora el más mordaz impugnador de Nicolás Maduro.

En entrevista con KienyKe.com, el reconocido pensador alemán y padre del Socialismo del Siglo XXI dijo que Maduro es “un inepto” y su gabinete “un fracaso” para el modelo chavista. Además confesó que Chávez acuñó su idea pero no la supo ejecutar “no tiene familia ni patria, pero un destino: la revolución”. Según el Semanario alemán Die Zeit del 1° de octubre 2008: “A gente como Chávez o Castro les facilita la teoría. El sociólogo alemán es el ideólogo jefe de los movimientos suramericanos de izquierda. En Latinoamérica es una estrella, en su tierra pocos lo conocen. Con Hugo Chávez debatía hasta las tres de la mañana. Conoce al presidente de Bolivia Evo Morales y a Rafael Correa de Ecuador tan bien que hasta le piden análisis de la situación política. Todos ellos hacen referencia a su teoría del Socialismo del Siglo XXI.”

Según este mismo semanario alemán, se presenta un sociólogo que no piensa ofrecer sus servicios con una investigación social empírica sobre ‘la pobreza’, teorías sobre ‘la sociedad de trabajo’ en la que ‘se acaba el trabajo’, u otros ‘riesgos de la modernidad’, sino con otra tesis: con un modelo de un mundo mejor y socialista. Con su elaboración de un “Socialismo del Siglo XXI” adopta el papel de asesorar los gobiernos y movimientos latinoamericanos de izquierda y encuentra resonancia en la izquierda europea como teórico de los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida.

No obstante, los enunciados teóricos de Dieterich son más bien sencillos. La crítica y los argumentos que propaga bajo el lema del “Socialismo del Siglo XXI” se resumen básicamente en un solo concepto muy corriente entre contemporáneos críticos: “Las condiciones capitalistas en el mundo las que califica de injustas, que no deberían y no tendrían que ser así, si las organizáramos de una manera más justa”. Confecciona entonces una crítica al capitalismo y el modelo de un mundo mejor, que lo denomina “El socialismo del siglo XXI”, el cual refiere es el idealismo para remediar el mundo es una perspectiva realista, para todos los seres humanos progresistas.

No es por casualidad que Dieterich detectó la “justicia” en la oposición sistémica de precios “subjetivos” y valores “objetivos”. Pues según ello, el socialismo consiste en satisfacer la ecuación entre justicia y objetividad, es decir, determinar con exactitud el esfuerzo de trabajo vivo y materializado. Si el socialismo se entiende como un conglomerado de magnitudes de esfuerzo y dinero, convirtiendo la planificación de satisfacer necesidades y el reparto individual en una mera tarea de cálculo, se infiere que el problema realmente urgente para la transición al socialismo, no es la abolición del poder económico de la propiedad privada, el enfrentamiento contra el poder del Estado burgués y las agencias imperialistas del capitalismo global. Es un acto de contabilidad, según sus propias palabras.

“Nicolás Maduro es un inepto”

Dieterich advirtió que si Maduro no es capaz de conciliar con la derecha en esta crisis que lleva tiempo ya, podría ser derrocado. A su juicio, las protestas día a día se intensifican en Venezuela y tienden a recrudecerse, pero Maduro insiste que todo obedece a un plan para desestabilizarlo, lo que a su juicio “es verdaderamente cierto, pero que sin embargo se equivoca, porque no quiere reconocer que hay descontento con ciertos aspectos de la vida cotidiana del país, como la inflación, desabastecimiento, inseguridad, corrupción y escasez de alimentos y medicinas, entre otros”.

En respuesta a si Maduro reacciona correctamente ante la crisis, basándose en la represión policial, Dieterich explica: “No sabe diferenciar entre los dos aspectos, y por eso no es capaz de presentar un programa de reforma creíble de saneamiento de la economía y reconciliación política. Al simplificar a la oposición, lo que hace Maduro es fortalecerla, pues actúa contra el sentido común de la política, que es el arte de hacer alianzas y dividir al adversario, y él hace lo contrario”

Dieterich ratifica su opinión en el sentido de que depende de lo que haga Maduro para mantenerse en el poder, ya que ha tratado de distorsionar la situación, al ofrecer una cohabitación o coexistencia entre bloque opositor y chavismo. Sostiene, que esa es la gran novedad, porque cuando fracasó en el 2002 el golpe de estado, Hugo Chávez instala el modelo político económico que le permite gobernar sin ningún problema; pero desde el año 2010 ese modelo estaba agotado

Sobre la posibilidad de que se pueda producir un golpe de estado ante la crítica situación que atraviesa el país, Dieterich afirma que la “Fuerza Armada es el punto decisivo y va a actuar en el momento que vean que el equipo gubernamental tira por la ventana todo lo que Chávez ha construido, porque cuando sientan que la gran herencia del comandante se va al diablo, van a actuar, o través de cambio de gabinete, o por medio de una intervención formal, que no es otra cosa que un golpe de estado”.

Al consultársele que de ocurrir esto último, en manos de quien quedaría el poder. Dieterich responde que en los gobiernos de la socialdemocracia en Alemania, se le da participación a la oposición, pero por otra parte, añade: “nadie de esa troika de Jorge Arreaza, Maduro o Diosdado Cabello pueden ser presidente, porque todos son ineptos. Cabello es un burócrata que juega sucio, Arreaza es un niño que no sabe lo que pasa en el mundo y Maduro es un inepto mimético que piensa como la copia del viejo modelo para conducir un país. Lo dramático es que no se ve ningún personaje en el chavismo que tenga estatura para el desempeño de la presidencia de la República.

Todo cuanto anteriormente referimos en el presente artículo, es la transcripción fiel de las declaraciones del padre del socialismo del siglo XXI, hoy a las puertas de su total desaparición ante la consecutiva derrota de las izquierdas latinoamericanas, que sumará otra más el próximo 2 de abril, con el triunfo en la segunda vuelta, del economista Guillermo Lasso, de Ecuador.

