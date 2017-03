Capriles: No permitamos que la validación nos distraiga de las elecciones

Yalezsa Zavala / 7 mar 2017.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, precisó que el proceso de validación no debe distraer a los venezolanos de exigir, a la par, que se realicen las elecciones a gobernadores y alcaldes, de las cuáles aún no se conoce fecha.

“No pueden desviarnos de los temas prioritarios de los venezolanos como son la crisis económica y social y la exigencia del proceso electoral. Es importante señalar que no hay democracia sin partidos políticos, y no hay democracia sin voto. No podemos permitir que este proceso que inició el Consejo Nacional Electoral (CNE), nos distraiga. A la par de la validación debemos exigir elecciones”, manifestó Capriles, según reseñó El Carabobeño.

Por otro lado, Capriles se refirió a la realización de la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), durante el pasado fin de semana en Caracas y criticó el gasto de recursos que este tipo de eventos significan, tomando en cuenta la crisis que atraviesa el país.

“Fue una cumbre muy poco concurrida, apenas asistieron tres jefes de Estado y vimos como todos llegaron en aviones de Pdvsa. ¿Qué de bueno nos dejó esa cumbre? Ellos han podido invertirlo en medicinas y alimentos que son las prioridades de nuestro pueblo”, sostuvo.

Para Capriles la cumbre no debió realizarse en Miraflores sino en cualquier comunidad venezolana, para que los asistentes vieran la realidad del país.

Finalmente, Capriles repudió la exigencia del carnet de la patria, mecanismo implementado por el gobierno, para comprar bolsas de Clap. “Es un chantaje”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Capriles | elecciones | renovacion