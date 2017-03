Canadá: Todos los estados miembros debemos colaborar, los venezolanos no pueden votar

ND / 28 mar 2017.- La embajadora de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, Jennifer May Loten, manifestó este martes su preocupación por Venezuela pues, en su opinión, este país se aleja de los valores democrático de nuestro hemisferio.“Los estados miembros se tienen que unir y colaborar para solucionar esta crisis. Hay una erosión en el respeto a los derechos humanos, los venezolanos no pueden votar. Todos los estados miembros tienen el derecho de promover la democracia”, explicó la parlamentaria y agregó que la práctica pluralista está en el centro de los valores de la organización.

Criticó las demoras que se han presentado en las elecciones y el hecho de que la oposición y oficialismo no han encontrado terreno común.

“Es un compromiso que todos debemos compartir. Ningún Estado debe sufrir demora electoral. Deben tener como prioridad a sus ciudadanos”.

Loten expresó que el dialogo impuesto anteriormente no parece haber funcionado, pero que, si todas las partes están involucradas y comprometidas, un nuevo proceso no debe ser rechazado.

Pidió también que se liberasen los presos políticos. Según la embajadora, “Venezuela debe demostrar su disposición” del ejercicio democrático y el estado norteamericano estaría deseoso de participar en el restablecimiento democrático en el país.

Con información de El Nacional

vaya al foro

Etiquetas: Canadá | elecciones | OEA | Venezuela | votar