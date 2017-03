Cabello: Quien crea que la Carta Democrática está por encima de la Constitución es un enemigo de la patria

ND / 28 mar 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, arremetió este martes contra aquellos que piden la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela y que consideran que dicha Carta está por encima de la Constitución.

Esto lo dijo tras concluir la marcha oficialista convocada para repudiar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela y la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“No nos van a rendir. Y lo vamos a advertir en esta avenida, porque es Almagro, es el canciller mexicano, es Temer y es Macri, pero ellos no actúan solos. En Venezuela hay una quinta columna contra la patria. Aquí en Venezuela hay quienes se hacen llamar venezolanos y son traidores a la patria. Y se los vamos a decir hoy bien claro: aquel que traicione a la patria será enemigo de esta patria y así debe ser tratado”.

Y siguió: “Que esta soberanísima Constitución, ¿hay algo por encima de ella? Que esta soberana Constitución votada por el pueblo puede ser sometida por un organismo desprestigiado como la OEA a través de mecanismos como la mal llamada Carta Democrática ¿Está Constitución? Artículo 7 de esta Constitución. Esto nos los enseñó Chávez: ‘La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico’. Norma suprema es que no hay nada por encima de ella. Absolutamente nada. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución”.

“En estos días vimos en bochornosos espectáculo: a un señor que se hace llamar diputado de la oposición puso por encima de la Constitución la Carta Democrática de la OEA. Pero en verdad, él es consecuente porque él es un cipayo. Ese no es venezolano en verdad… él es enemigo de esta patria. Ese es un traidor a la patria. Sobre la Constitución de la patria no hay absolutamente nada. Es la voluntad de un pueblo que está ahí. Y se lo vamos a decir desde aquí al señor Almagro y los 14 países estos que están presionados por el imperialismo: agarren su Carta Democrática, la doblan bien doblada y se la meten bien profundo donde no se vea. ¡ Cobardes !”.

Previamente, Cabello había atacado a la OEA asegurando que el organismo “ha debido desaparecer hace muchos años”. “La OEA ha sido un instrumento del imperialismo para someter a los pueblos y a los gobiernos”.

