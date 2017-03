Cabello: Es imposible que aquí haya un gobierno distinto al de la revolución

Yalezsa Zavala / foto cortesía Cactus 24 / 28 mar 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, calificó este como una “estupidez” que existan organismos como la Organización de Estados Americanos, capaces de “controlar países”.

“La OEA es una institución en desuso. Hoy se pone en evidencia y claramente se demuestra la estupidez de que haya un organismo como la OEA que sea capaz de controlar a otros países. Los organismos no están para controlar otros países, están para ayudarlo”, manifestó Cabello durante una marcha oficialista para repudiar la sesión que se realizará en cuestión de horas en el seno de la OEA.

El dirigente oficialista aseguró que quienes buscan una supuesta “intervención” de Venezuela “se van a encontrar de frente a este pueblo, en la calle”.

“No nos vamos a rendir. Es imposible que aquí vaya en algún momento a haber un gobierno distinto a un gobierno de la revolución bolivariana. No sostendrían a este pueblo ni un solo día”, acotó.

Cabello precisó que lo que está tratando de hacer la oposición venezolana con el señor Almagro trasciende al chavismo, va más allá del chavismo; afecta directamente a aquellas personas que aman esta patria (…) Esa amenaza potencial, gravísima, que hace la oposición venezolana de transitar la activación de la Carta Democrática para que haya una invasión a Venezuela afecta a todos los venezolanos, no solo a los chavistas”, sostuvo.

Puntualizó además que “la derecha no tiene ningún tipo de escrúpulos. Almagro está total y absolutamente vendido a los intereses del imperialismo, es un lacayo del imperialismo, un servil, a él no le importa absolutamente nada. Nosotros salimos es para que el mundo sepa que Venezuela se respeta, que aquí hay un pueblo digno, que no nos vamos a rendir ante nada”, dijo.

El primer vicepresidente del Psuv criticó que países como México y Paraguay digan que en Venezuela hay una crisis humanitaria, cuando a su juicio ellos están “peor”. “En México aparecen todos los días cementerios clandestinos, asesinan estudiantes, desaparecen gente, es un sitio tomado por el narcotráfico y van a decir que Venezuela tiene problemas; o que algún otro país como Paraguay diga lo mismo”, indicó.

“Aquí esta Venezuela de pie, con misiones, con un millón y medio de viviendas construidas, donde todos los venezolanos saben leer y escribir… con la atención de un gobierno. Esa es la diferencia entre el neoliberalismo y un gobierno revolucionario, un gobierno que ante los problemas y la derecha se pone al lado del pueblo”, remató.

Etiquetas: Almagro | Diosdado Cabello | OEA