Britto García: Tenemos derecho a resistir los intereses imperiales e injerencistas de EEUU

ND / 5 mar 2017.- El historiador Luis Britto García aseguró que Venezuela debe mantener la misma actitud hacia Estados Unidos, buscando tener las “mejores relaciones” pero sin permitir la injerencia. Asimismo, consideró que la llegada al poder de Donald Trump demuestra que “el eje del mundo ha cambiado de lugar”.

Ante este cambio en Estados Unidos, José Vicente Rangel le preguntó: “¿Cómo debe manejarse Venezuela en esta situación?”

“Bueno, Venezuela, como se ha manejado. Una actitiud, en primer lugar, de respeto. Estados Unidos es un país sumamente poderoso, pero nosotros exigimos que nos dé espacios para nuestra soberanía, tenemos derecho a resistir sus intereses imperiales cuando se vuelven injerencistas. Siempre la actitud de Venezuela ha sido tener las mejores relaciones posible con Estados Unidos, pero resistir a la injerencia, porque injerencia ya no son relaciones (…) Esa es la actitud que debe seguir teniendo Venezuela”, respondió durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

Rangel agregó: “El país está prácticamente cercado. En este momento hay una ofensiva feroz en el exterior, que se alimenta de la miseria de una oposición que no tiene sentido de patria, ese fenómeno es sumamente inquietante y creo que (…) desde Cipriano Castro no se veía una situación similar”.

“Con Cipriano Castro seis imperios se alzaron contra Venezuela, porque Cipriano fue nacionalista y no toleró los atropellos de las potencias”, comentó Britto García.

Según indicó, “históricamente todas las revoluciones del mundo han enfrentado una contrarrevolución interna y una agresión de las potencias retrógradas externas. En Venezuela se está repitiendo ese fenómeno y espero que una vez más triunfaremos contra él”.

Con respecto al triunfo de Trump, Rangel le preguntó: “¿Cómo lo percibes?”

“Es un fruto de la situación. ¿Y cuál es la situación? El eje del mundo ha cambiado de lugar. Mucha gente de mentalidad estrecha vivía en un mundo en el cual Estados Unidos era el centro de todos los poderes. Ya no es así. Estados Unidos desde hace dos años dejó de ser la primera potencia del mundo. Es decir, ahora China, y sobre todo Asia, dominan la escena mundial con su producción, con su peso estratégico, etc. Estados Unidos ha pasado a ser una potencia de segunda. Dentro de Estados Unidos la tradicional supremacía blanca ya ha dejado de existir y dejará de existir en muy poco tiempo, en unas décadas (…) Trump recaba, recolecta las frustraciones en función de esas dos derrotas (…) Es una victoria relativa. La Clinton tuvo una ventaja como de un 1 % en las votaciones, pero los colegios electorales le dieron una victoria a Trump. Entonces, Trump llegó manejando esas dos inmensas frustraciones. Es decir, la de un país que se consideraba top en el mundo y ya no lo es, va hacia abajo, esa tendencia no es reversible (…) y en segundo lugar, dentro de su país hay todo un sector que considera que está perdiendo el dominio de su propio país, en función de los hispanos, los afrodescendientes, los asiáticos, etc. Entonces, las dos cosas llevan al apoyo electoral a Donald Trump”, explicó el escritor.

