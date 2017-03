Britto García: Veo poco probable que haya un nuevo Caracazo

ND / 5 mar 2017.- El escritor, historiador y ensayista venezolano Luis Britto García no ve probable que se dé una situación similar a la ocurrida el 27 de febrero de 1989. Destacó que desde la llegada del “bolivarianismo” al poder, un sector siempre ha apostado a una insurrección popular o a un golpe de Estados.

Así lo señaló durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“Subliminal o directamente, factores de la oposición no condenan esa fecha porque no pueden condenarla. Entonces, hacen un ejercicio dialéctico en el sentido de que considean que ese episodio se puede repetir actualmente, un nuevo 27 de febrero, un nuevo Caracazo, debido a situaciones económicas del país, al desabastecimiento, a hechos que enardecen muchas veces a los pueblos. Tú como analista y observador de la situación y además como ciudadano, ¿que opinas al respecto? ¿Se puede repetir una situación de esa naturaleza?”, preguntó José Vicente Rangel.

Britto García respondió: “Lo primero, es que estos sectores tratan de que se olvide de que ese Caracazo fue contra ellos, quienes estaban en el poder eran AD, Copei y todos los organismos conservadores, esa fue una rebelión contra Fedecámaras, contra los grandes comerciantes, los grandes capitalistas (…) Es imposible conocer el futuro, pero yo no lo creo sumamente probable. Llevamos bastante tiempo con problemas de desabastecimiento, etc, y fuera de uno que otro episodio, en algunos casos incluso propiciado y empujado por la propia oposición, por activistas de la oposición, ninguno de ellos ha tenido repercusión, ninguno de ellos se ha extendido, han sido cosas puntuales, fraccionadas, fragmentadas. No lo veo sumamente probable que haya una rebelión de ese tipo”.

Rangel agregó: “¿Por qué? ¿Por qué ese ciudadano que está obstinado con las colas no da un paso al frente para actuar?”

“Desde el 27 de febrero hasta el presente ha ocurrido una transformación en la conciencia popular”, aseveró el historiador.

Rangel destacó que algunos sectores hablan de que “puede haber una sorpresa en los próximos meses, una de esas sorpresas puede ser una insurrección popular y la otra un golpe de Estado, ¿qué piensas?”

“Ellos han estado siempre desde que el bolivarianismo llegó al poder jugando a eso, a los milagros, al cisne negro, un acontecimiento imprevisto que aparece, han estado siempre apostando a eso. Sobre la insurrección popular ya hemos hablado, lo cierto es que la escasez lleva mucho tiempo y no se ha producido ningún episodio notable, ha habido pequeñas cosas posiblemente provocadas por la derecha. En cuanto al golpe de Estado, bueno, esa ha sido la segunda gran esperanza blanca, por así decirlo, de la derecha. Están apostando a eso desde antes de que Chávez tomara el poder. Tuvieron su cuarto de hora de celebridad en 2002 (…) Una insurrección militar ahorita no tendría sentido ni tendría un apoyo creíble”, enfatizó.

José Vicente Rangel indicó: “Hay factores poderosos que trabajan a favor de una de esas salidas, se dé o no se dé, están trabajando en ello o por lo menos el lenguaje, el discurso que utilizan apuntan en esa dirección (…) ¿A qué puede conducir ese estado latente que está ahí, subversivo, que no termina de explotar?”

“No han aprendido ni han olvidado nada, están con las mismas políticas, las mismas expectativas y las mismas estrategias desde 1998, es decir, el mismo juego (…) siempre se quedan esperando. En la única oportunidad en la que hubo un golpe fallaron estrepitosamente, entonces, son los mismos sectores (…) ¿En qué quedaron las guarimbas? Es una cosa casi ridícula, en haber cerrado unas calles en 19 municipios de 335 que tiene el país”, expresó Britto García.

A su juicio, la oposición debe seguir la “lógica” y esperar a “seguir acumulando resultados electorales”, mientras que el Gobierno debe buscar recuperar los votos perdidos por la crisis.

“El Estado no debe postergar más las medidas eficaces, medidas contundentes, primero para que las importaciones que se hacen con dólares preferenciales, lleguen a su destinatario que es el pueblo; y en segundo lugar, para que lo importado o producido en Venezuela no se vaya por la frontera. Son decisiones que puede tomar el Estado dentro de la legalidad, dentro de las competencias que tiene asignadas y que le garantizarían el respaldo popular”, detalló.

Consideró que “estabilizando la situación del suministro y del abastecimiento”, el oficialismo puede recuperar los votos que ha perdido.

