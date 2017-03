Borges: No es que nosotros respaldemos a la OEA, es que la OEA nos respalda a nosotros

Yalezsa Zavala / foto Twitter: @Pr1meroJusticia / 20 mar 2017.- El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, enfatizó este lunes que la aplicación de la Carta Democrática no significa la intervención del país, sino el apoyo a la solución para la crisis que atraviesa Venezuela que, a su juicio, son las elecciones.

“La Carta Democrática no es la intervención de Venezuela, es una ley venezolana que aprobó el presidente Hugo Chávez y la hizo parte de la Constitución venezolana; de manera que no es intervención extranjera, es una ley que estamos pidiendo se aplique”, manifestó Borges en rueda de prensa.

Y siguió: “¿Qué significa la Carta Interamericana? Que todos los países de América Latina, dándose cuenta de la crisis que vive el país, ayudan a respaldar la solución del pueblo venezolano. No es un gobierno, no es imperialismo, no, es la respuesta que el pueblo venezolano puede darse a su crisis a través del voto”.

Borges precisó que lo que está pidiendo la Carta Interamericana es lo mismo que piden los venezolanos, que es el derecho al voto.

“No es que nosotros vamos a respaldar a la OEA, es que la OEA nos está respaldando a nosotros; es que los países de América Latina están con el pueblo venezolano para que vote”, puntualizó.

Finalmente, recordó que mañana se discutirá en el seno de la Asamblea Nacional el tema de la Carta Democrática Interamericana, y se hará un recorrido por todo el país para que “todo el mundo sepa que la OEA respalda la solución que quiere el pueblo que son elecciones libres, rápidas y justas en Venezuela de manera inmediata como única solución a sus problemas, concluyó.

Etiquetas: Carta democratica | Julio Borges | OEA