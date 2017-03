Borges: Maduro deshumanizó a los venezolanos y nos convirtió en una jungla

ND / 17 mar 2017.- El presidente de la AN y dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, aseguró que en este momento Venezuela es una “jungla”, pues Nicolás Maduro ha “deshumanizado” a los venezolanos. Aseveró que el reto actual es cómo lograr tener un país “donde seamos más personas”.

Así lo dijo este viernes durante el programa radial de César Miguel Rondón, por el Circuito Éxitos.

“Maduro ha diseñado un sistema de deshumanización de la sociedad y donde nosotros nos convertimos cada vez en una jungla, por eso uso la palabra jungla tantas veces, porque estamos dejando de ser personas con dignidad, con derechos humanos y con valores para convertirnos en una sociedad animalizada, donde la ley de la selva es lo que prevalece, la ley del más fuerte, la ley del billete, la ley de quien tenga poder”, indicó.

De acuerdo a Borges, “nuestra lucha, nuestro reto y nuestro programa es cómo humanizar a Venezuela, cómo lograr tener un país donde seamos más personas (…) un país donde tengamos más y seamos más”.

Al inicio del programa, se refirió al proceso de validación de los partidos políticos y consideró: “Al final lo que tenemos que entender es que todo acto, todo obstáculo, todo reto que ponga el Gobierno tiene que ser un acto de rebelión y un acto de enfrentar al poder. En este momento, todos sabemos que en Venezuela no hay legalidad, no hay Constitución, no hay democracia, pero fíjense ustedes cómo este proceso de legitimación más bien lo que le ha salido al Gobierno es el tiro por la culata, todos los partidos que se han presentado han logrado mover en todos los rincones del país (…) cientos de miles de personas y eso lo que nos permite es que la organización, la fuerza, la energía y la mística con la cual vamos al final a derrotar a este régimen, se mantenga viva, se mantenga fuerte”.

“De manera que no se trata de un proceso en el cual uno está siendo subordinado al Gobierno, todo lo contrario, es un acto de rebelión frente al Gobierno. La verdadera subordinación hubiera sido que pacíficamente nos hubiéramos quedado sin hacer nada”, sentenció.

Sobre el trabajo que se está haciendo desde el Parlamento, Borges enfatizó: “No estamos perdiendo el tiempo. No toda ley que estamos haciendo nosotros está en el destino de ser nula. En la AN estamos haciendo leyes que en algunos casos no se mandan al Ejecutivo para no entrar en la disputa de que las anulen (…) sino que simplemente se aprueban y están ahí, son las leyes con las cuales se va a construir toda la reforma legal del futuro (…) Nosotros estamos haciendo hoy la construcción de lo que va ser el cambio de mañana”.

“Estamos haciendo lo que nos toca, dándole derechos a la gente, construyendo la nueva administración financiera del país y logrando que esas leyes, apenas haya un cambio en Venezuela, van a ser derechos para todos los venezolanos”, expresó.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Julio Borges | Nicolás Maduro