Borges: En cualquier escenario siempre vamos a pedir elecciones

ND / 17 mar 2017.- El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, aseguró que sin importar el escenario en el que se dé un cambio en el país, siempre pedirán ir a un proceso electoral. “Que sean los venezolanos los que recompongan al país”.

Durante su programa radial en Circuito Éxitos, César Miguel Rondón señaló: “El país cada día es un país más descoyuntado, un país desbaratado, un país aplastado (…) ¿Cuándo habrá ese cambio?”

“Ese cambio lo que hay es no dejar de hacerlo todos los días, lo que no hay es que dejar de luchar o dejar de presionar, porque ese cambio se puede producir, como ha pasado en otros países y en la historia, en los momentos que menos se pensaba (…) En estas situaciones hay que luchar todos los días (…) La fecha exacta no la tenemos, lo que sí tenemos es la lucha exacta de todos los días que tenemos que dar todos los venezolanos, y nunca caer en la desesperanza y en la frustración”, expresó el Presidente de la AN.

Consideró que “tenemos que luchar con las herramientas que tenemos contra un régimen que no es democrático, contra un régimen que se ha convertido en una amenaza no sólo para la región, sino el mundo entero”.

“Si aquí mañana hay una ruptura social o hay un golpe de Estado, la respuesta inmediata del pueblo venezolano, no de los líderes políticos, es ‘vamos a elecciones’ (…) Lo único que va a recomponer a este país pase lo que pase va a ser un proceso electoral (…) lleguemos como lleguemos a un cambio en Venezuela (…) todos los escenarios que ustedes puedan poner, siempre vamos a pedir, al segundo después, ‘vamos a un proceso electoral’ para que sean los venezolanos los que recompongan al país”, insistió.

Por otra parte, Borges resaltó que “la Fuerza Armada es un espejo del país. ¿Qué significa eso? Que si en Venezuela el 90 % de la gente quiere cambio, en la Fuerza Armada, y me consta, el 90 % de los oficiales quiere cambio. Así como el país está secuestrado por una cúpula que tiene amarrado los derechos de todos los venezolanos, en la Fuerza Armada igual”.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | elecciones | Julio Borges