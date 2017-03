Borges: Amenazas de Maduro demuestran miedo porque se le viene el mundo encima

ND / 23 mar 2017.- El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, rechazó este jueves las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien acusó de traición a la patria a los diputados de oposición que aprobaron un acuerdo para apoyar la activación de la Carta Democrática. En su opinión, el Gobierno Nacional demuestra tener “miedo”.

Así lo dijo durante una entrevista con César Miguel Rondón en el Circuito Éxitos de Unión Radio.

“¿Qué opinas de esos insultos y esas amenazas tan altisonantes del Presidente ayer? Además, con una capa como de superhéroe”, dijo Rondón.

Para Borges, “es el miedo que tiene Maduro a que literalmente el mundo se le venga encima, y sabe que un proceso de tener que ir a unas elecciones en Venezuela es inevitable y sabe que la presión internacional lo que está es apuntando a eso, a elecciones”.

De acuerdo al parlamentario, “el proceso de la Carta Democrática no tiene nada que ver con intervención extranjera, no tiene nada que ver con intervención militar, sino todo lo contrario. La Carta Democrática, hay que volverlo a decir, es una ley que firmó Hugo Chávez, y que es ley venezolana y que está a la altura de la Constitución (…) Lo único que está pidiendo es que sea el pueblo a través del voto el que pueda reordenar el país (…) La Carta Democrática que está impulsando la OEA es la intervención del pueblo venezolano a través del voto”.

En su opinión, “este gobierno se sostiene por el miedo, por la fuerza bruta, por la amenaza y eso para mí es la demostración más clara de que es un gobierno débil, derrotado. Éste es un gobierno que si va a elecciones, como tiene que ir, está derrotado; si no va a elecciones, está caído. Está en una trampa”.

“Si va a elecciones pierde y si no va a elecciones está caído. A elecciones no va a ir (…) Entonces, ¿está caído? ¿Cómo está caído?”, preguntó Rondón.

Borges señaló: “Para nosotros lo más importante es la presión para que haya elecciones. El Gobierno está en esa trampa. Negarse a elecciones es seguir en una presión en la cual el Gobierno va a tener que salir del poder. E ir a elecciones es estar derrotado. Toca persistir”.

Rondón agregó: “El Presidente no solo insultó con un repertorio realmente lamentable, sino que ha hecho amenazas fuertes (…) ¿Qué va a pasar aquí?”

“Al final el problema es que el Gobierno ya no tiene muchos más espacios para seguir huyendo a la realidad (…) Cuando el Gobierno se encuentra en un escenario donde toda América y todo el mundo literalmente lo tiene en la mira telescópica, no para la intervención militar o extranjera, sino en la mira telescópica para que se hagan elecciones, el Gobierno no tiene escape. O el gobierno cruza el umbral final de lo que está haciendo que es convertirse en una dictadura, lo cual lo pone en una cuenta regresiva, o el Gobierno va a tener que someterse a tener que demostrar que tiene que ir a elecciones (…) Nos toca persistir, no perder el foco de lo que es más importante ahora que es ir a elecciones”, enfatizó el Presidente del Parlamento.

Sentenció que el Gobierno Nacional “está buscando meter miedo porque está en su cuenta regresiva”.

Etiquetas: Carta Democrática Interamericana | César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | Julio Borges | Nicolás Maduro | OEA