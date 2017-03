Bolivia no será parte de un plan intervencionista en contra de Venezuela, dijo su Canciller

ND / 27 mar 2017.- El canciller de Bolivia, Diego Pary, rechazó este lunes las actuaciones “injerencistas” del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y afirmó que Bolivia no será parte de un plan intervencionista en contra de Venezuela. “Expresamos nuestra preocupación por los graves denuncias vertidas en el seno de este consejo permanente sobre los planes golpistas e intervencionistas promovidos por los poderes extra territoriales con intereses políticos claramente identificados y utilizando a la OEA como mecanismo para este plan. Los gobiernos de los pueblos de las Américas no podemos aceptar ni ser cómplices de un plan intervencionista como el que se anuncia hoy, nuestros pueblos han luchado por construir nuestras democracias y hoy pues, nuevamente, el interés imperial bajo la sumisión de algunos estados intentan derrocar gobiernos al viejo estilo del pasado utilizando a la OEA para justificar las intervenciones militares, de esta manera generar un quebrantamiento de la democracia de nuestros países”, dijo el Canciller en la sesión de este lunes.

Palabras que vinieron tras la convocatoria solicitada por Venezuela en rechazo a las “injerencias” del secretario de esta organización, a su juicio, el papel que debería cumplir Almagro “es buscar soluciones y no crear conflictos en la región”, agregó.

Al mismo tiempo el Jefe de la Diplomacia en Bolivia destacó que no se puede admitir que la OEA intervenga en asuntos interno de un país. Agregó que cada nación tiene el deber de enfrentar las dificultades sobre la base del diálogo.

Etiquetas: Bolivia | intervencionista | OEA | plan | Venezuela