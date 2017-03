Blanco Muñoz: Hay un régimen de destrucción creciente que avanza sin obstáculos

ND / 22 mar 2017.- El historiador Agustín Blanco Muñoz dijo este miércoles que en la actualidad lo que prevalece es el “partido Clap”, pues están controlando a la población “a través del hambre”. Destacó que en Venezuela “hay un régimen de destrucción que avanza sin obstáculos”.

Así lo señaló en el programa radial de José Domingo Blanco “Mingo”, Puntos de vista.

“Estamos ante algo inédito”, resaltó con relación a la situación actual del país y agregó que existe “un ambiente general de locura, de hostilidad (…) Es una sociedad destruida, destruida en sus bases y fundamentos”.

Aseveró que hay una “situación de inestabilidad, de sin futuro, de sin persperctiva. No es pesimismo, es para que tomemos conciencia de dónde estamos parados (…) Tenemos que ir más allá de las descalificaciones y las confrontaciones”.

“Por primera vez en Venezuela el poder militar es poder directo, legítimo, permanente. El mando pasó a ser el partido político civil (…) No es verdad lo que piensan o quieren algunos que (dicen que) esto está en plan agónico y que es cuestión de esperar días o semanas para que esto termine. No, eso no es verdad. Lo hemos dicho desde un comienzo: es un proyecto internacional, con apoyo internacional, con apoyo internacional que se convierte en control”, expresó.

En ese sentido, Blanco Muñoz manifestó que “la crisis económica la han revertido en el sentido de convertirla en una sola entidad: si quieres comer, tienes que afiliarte al socialismo, a nuestro proyecto, tienes que tener tu carnet de la patria. Y como las oposiciones le dan campo abierto, esto avanza a paso de vencedores, que es más bien a paso de destructores. Hay un régimen de destrucción cada vez más creciente. Avanza sin obstáculos, somete al pobre. El pobre está obligado a inscribirse en el socialismo para poder comer (…) La suerte de este régimen está garantiza, este régimen tiene hoy estabilidad, una estabildiad en medio de la incertidumbre, la locura que estamos viviendo”.

Insistió en que “éste es un problema de todos. Si nos olvidamos de esto y estamos buscando salvadores, estamos en la vieja corriente de pensamiento esperando al salavador, esperando al mesías, esperando el nuevo Chávez o el nuevo Rómulo Betancourt”.

Consideró que los venezolanos deben dejar “de ser simples espectadores para convertirnos todos en actores de una historia que nos está reclamando acciones”.

“¿Eso pasa por una asamblea constituyente?”, preguntó Mingo.

Respondió: “No, mucha gente está pensando que la asamblea constituyente es para sacar gobiernos. Eso no es verdad”.

Por otra parte, resaltó: “Aquí hoy en esta locura, en este desastre, en esta destrucción, fijate tú que lo más relevante es el surgimiento de un partido, que se llama el partido Clap, el partido de la alimentación y la producción de destrucción humano-espiritual y este partido se está comiendo al Psuv. Hoy en día lo que prevalece es el partido Clap para todo el mundo”.

Etiquetas: Agustín Blanco Muñoz | CLAP | destrucción | oposición | Puntos de Vista