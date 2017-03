Bernal: El reto de los Clap es producir para liberarnos permanentemente de la guerra económica

ND / 12 mar 2017.- El jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, aseguró que “tenemos que sentirnos orgullosos” de lo logrado por los Clap en un año. A su juicio, “ha valido la pena”.

Durante el programa Los Domingos con Maduro, desde el estado Yaracuy, dijo: “Tenemos que sentirnos orgullosos, porque en verdad hace un año eran momentos muy difíciles (…) Al Faraón las plagas de Egipto le vinieron una por una, a usted le vinieron todas juntas (…) jugaban a una explosión social. Lo hemos dicho, si no hubiese sido por esta creación hermosa del poder popular, quién sabe qué panorama nefasto hubiese ocurrido en Venezuela el año pasado. Y la derecha había jugado a incendiar el país”.

“Se comenzó con apenas 500 Clap y se distribuían 1.500 toneladas de alimentos. Parecía que era imposible la tarea. Hoy, con todo orgullo, con gran satisfacción, podemos decirle al país y el mundo que los Clap llegaron para quedarse y para romper el cerco económico contra el pueblo. Y hay logros bien importantes, no solamente que se han estructurado 27.000 Clap en todo el país, sino que casi 400.000 nuevos líderes y lideresas se han incorporado a esta batalla hermosa, 141.000 jefes de cuadra y, lo más importante, 73 % mujeres (…) Cerramos el mes de diciembre con 1.945.000 familias y hoy, usted nos lanzó un reto, el reto era llegar a seis millones de familias, hoy podemos decirle, Presidente, le hemos cumplido, seis millones de hogares reciben los Clap casa por casa”, agregó Bernal este domingo.

Indicó: “Y ahora el otro reto, el de la producción. Primero, comenzamos el año pasado con diferentes experiencias productivas de alimentos, artículos de higiene, del hogar, con Clap textil y varias iniciativas (…) ¿Cuál es el reto ahora de los Clap en todo el país? Que no podemos quedarnos esperando en la casa cuándo me llega la caja, cuándo me llega el combo. Eso lo vamos a estabilizar, tenemos que dar un paso adelante y cada Clap tenemos que construir un proyecto productivo”.

Comentó que ahora el reto “para liberarnos permanentemente de la guerra económica es producir”.

Envió un mensaje al presidente Nicolás Mauro: “Le agradezco que me haya permitido con este equipo dar esta hermosa batalla, dura, pero llena de emociones. Cuando en un año uno viene y ve las cifras, uno dice (que) valió la pena y seguirá valiendo la pena por Chávez, por usted, por el pueblo y por los Clap”.

Etiquetas: CLAP | Freddy Bernal | Los domingos con Maduro