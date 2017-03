Barreto Sira: Sólo falta que Maduro invente los Clap de la gasolina

ND / nota de prensa / 23 mar 2017-. El diputado a la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Energía y Petróleo, Antonio Barreto Sira, aseveró que “sólo falta que Maduro invente los Clap de la gasolina”. El asambleísta señaló que el cierre de bombas de gasolina y la acumulación de vehículos en las colas que quedan con suministro de combustible es la consecuencia de la quiebra operativa de Pdvsa.

“Quebraron a la principal empresa venezolana, destruyeron al patrimonio de toda una nación. Esta gente aniquiló la capacidad de producción de crudo, desmantelaron la operatividad real de una de las organizaciones petroleras más importantes del mundo”, aseveró, de acuerdo a una nota de prensa.

Para el integrante de la bancada de la Unidad en el Parlamento, la escasez de gasolina es sólo uno de los resultados de la “desastrosa” política del Gobierno de Nicolás Maduro.

“No hay comida en los anaqueles, no hay pan en las panaderías, no hay medicinas en las farmacias, y no hay gasolina en las gasolineras; este es el gobierno del no hay”, indicó.

El diputado ironizó con la posibilidad que el Gobierno Nacional empiece a expropiar los tanques de combustibles. “La guinda del pastel será cuando escuchemos a Maduro decir que aquel que tenga el tanque de combustible de su carro lleno y no lo esté utilizando será expropiado y entregado a los Clap de la gasolina”.

Barreto Sira recordó que la crisis en la producción y suministro de combustible viene desde hace meses, y subrayó que la industria petrolera nacional está “trabajando a menos de media máquina”.

El parlamentario por Anzoátegui denunció que el Gobierno venezolano está privilegiando a los habitantes de Caracas con respecto al resto del país por temor a una explosión social en la capital.

“Debido al pánico que Maduro siente ante los cerros caraqueños, el escaso abastecimiento de gasolina lo está reservando para el área metropolitana, condenando a la provincia a quedarse sin movilidad urbana”, afirmó.

Etiquetas: Antonio Barreto Sira | CLAP | escasez de gasolina | gasolina | Nicolás Maduro