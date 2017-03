Aurora Morales compara a Capriles con pranes y lo califica de “líder negativo”

ND / foto Twitter: @VTVcanal8 / 30 mar 2017.- La presidenta del Consejo Legislativo del estado Miranda, Aurora Morales, arremetió contra el gobernador de la entidad, Henrique Capriles, a quien llamó “cínico”. Asimismo, lo comparó con los pranes.

Así lo indicó este jueves durante el programa Encendidos, que transmite VTV, tras criticar su viaje a Colombia.

“Capriles tenía tiempo que no salía, vuelve a salir y justo a Colombia, donde se ve que se está fraguando un plan, hay un centro de conspiración, porque la presencia de Roger Noriega, que todos conocemos, un hombre que estuvo vinculado a conspiraciones contra América Latina, contra Nicaragua, un hombre ligado a la mafia mayamera, que su presencia esté ahí es sumamente significativa”, dijo.

Para Morales, “Capriles es un cínico, definitivamente. Él el año pasado sacó un decreto de emergencia alimentaria, bueno, ese decreto de emergencia alimentaria hizo que nosotros la semana pasada aprobáramos un crédito adicional por 168 bolsas de comida (…) Él distribuyó 13.846 cestas de comida en una sola oportunidad durante todo el año 2016, da unas tarjetas de alimentación integral (…) 1.038 tarjetas de alimentación por un monto de 1.651 bolívares mensuales. Ese es Henrique Capriles, sus programas son programas pantalla”.

Con relación al tema de la seguridad resaltó: “En el estado Miranda nosotros tenemos un pequeño Estado Islámico, tenemos un Estado Islámico con esta criminalidad de carácter violento. ¿Qué hace Henrique Capriles para la protección y defensa del pueblo de Miranda cuando tiene como competencia constitucional la seguridad ciudadana? Absolutamente nada. En su informe de gestión él habla de cómo él pone 1.500 y pico de hombres al servicio del plan, estos planes que se hacen para Carnaval, para Semana Santa. Si no fuese por el Gobierno Nacional y lo que hace el Gobierno en el estado Miranda, el pueblo de Miranda tuviese nueve años abandonado totalmente. Gracias al Gobierno Nacional se han hecho cosas”.

“Capriles dice: ‘No, es que este gobierno no me ayuda’ (…) Mire, compadre, a Capriles le dieron tanto dinero el año pasado que le sobraron más de mil millones de bolívares y todavía tiene algunas deudas con los trabajadores (…) Es un hombre desaparecido de la Gobernación de Miranda, desaparecido totalmente. Y ahora lo que está es acusando el golpe de que no lograron el objetivo en la OEA, y está llorando y va allá (a Colombia) a refugiarse en los brazos de la derecha colombiana, refugiarse en los brazos de Roger Noriega”, enfatizó.

Insistió en que “Capriles es un cínico, él dice ‘no me meto en los problemas de los demás países’, pero se traslada a Colombia para que entonces se metan en los problemas de Venezuela. Colombia no es un ejemplo para Venezuela, la historia de Colombia en los últimos dos siglos ha sido una historia bañada en sangre”.

En su opinión, el dirigente opositor “está simplemente erigiéndose como el próximo candidato presidencial de la MUD. Si ese señor llegara a ganar la Presidencia, todo el pueblo de Miranda sabe quién es Capriles, un hombre que no gobierna, que no es responsable, de doble cara”.

“Capriles es un líder negativo, así como hay los pranes, Capriles es un líder negativo, porque no construye, no hace bien”, aseguró, al tiempo que comentó que “cuando estaba allí Diosdado no teníamos problemas como los que tenemos hoy en día”.

