AP: La reunión de la OEA para analizar situación de Venezuela sigue en pie

ND / 27 mar 2017.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá este martes 28 de marzo para analizar la situación de Venezuela pese a que el gobierno venezolano solicitara la suspensión, alegando que se cometieron acontecimientos “graves” e “irregulares”. Así lo manifestó el embajador beliceño Patrick Andrews, presidente actual del Consejo Permanente a la agencia de noticias The Associated Press (AP), quien además aclaró que “no recibió una solicitud formal para cancelar la sesión del martes, por lo tanto la reunión sigue en pie”, cita la nota de prensa.

La embajadora venezolana alterna ante la OEA, Carmen Velásquez, dijo que su delegación solicitó formalmente la suspensión de la reunión del martes, alegando que “insiste en abordar el tema de Venezuela sin consentimiento debido del Estado venezolano”.

14 países miembros de la OEA llamaron a Venezuela a liberar a los políticos privados de libertad, a convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sostuvieron que la suspensión del organismo sería la última de las sanciones que podrían emitirse.

Ante esto, la canciller Delcy Rodríguez acusó al secretario general Luis Almagro y a los 14 países que pidieron la reunión del martes de lanzar una ofensiva intervencionista en contra del Gobierno nacional.

Con información de Globovisión

