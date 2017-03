Ángel Oropeza: La vocería de la MUD la ejercen los partidos

Enrique Meléndez / especial ND / 27 mar 2017.- El profesor Ángel Oropeza, coordinador del equipo de apoyo político de la MUD, aseguró que la reestructuración que se diseñó en la organización opositora constituye el intento de adaptarse a un país que cambió en cosa de un año.

La afirmación la hizo el sábado, en un foro que organizó la fundación Espacio Abierto que dirige Luis Manuel Esculpi.

“El país en un año nos cambió, y pongo dos ejemplos. Nos cambió en lo social. Las cifras de la encuesta que sacamos la UCV, la UCAB y la USB (encuesta Encovi), sobre las condiciones de vida de la población, son espeluznantes: ya en términos de pobreza de ingresos pasamos al 82%; con un 53% de pobreza extrema, o sea en palabras cristianas, de cada dos hogares venezolanos uno y pico se encuentra en pobreza extrema”.

Según Oropeza, eso nos convierte en el país más pobre de América Latina por encima de Haití; donde un profesor universitario tiene un mejor salario que aquí; pero, además, que la única cosa que separa la democracia de la no democracia, como son las elecciones, se cayó.

“Si tienes una instancia que quiere ser la representación política de ese país, tú no puedes quedarte como sí nada. Tú tienes que intentar adaptarte a esa realidad. Tienes que tratar de reestructurarte, de flexibilizarte para responder a esa nueva realidad. Entonces, la reestructuración que se diseñó, constituye el intento de adaptarse como organización política a un país que se transformó en otro país”.

Dijo también que el venezolano había cambiado, y que existen dos consensos que nadie discute; uno, el de que la sociedad está mal, que en eso coincide el 93% de la ciudadanía; dos, la necesidad de un cambio, que tiene el apoyo del 84% en las encuestas.

“Frente a esto, el comportamiento de un venezolano que piensa así (como las encuestas) pero al que le cierras las posibilidades de manifestarse electoralmente es un acertijo, y es lo que está ocurriendo. Frente a eso tú tienes dos posibilidades: una, que la gente se desanime, tire la toalla; la noticia buena es que eso no parece estar sucediendo en el corto plazo por lo que dicen las cifras. Por ejemplo, las cifras de la UCV dicen que estamos cerca de 19 a 20 protestas diarias a nivel nacional”.

Se trata de manifestaciones callejeras, trancas de vías, conatos de saqueos; pero aquí destacó el hecho de que estas situaciones no pasaban de allí porque hay grandes desconexiones entre los sectores sociales, que se observa en, por ejemplo, cuando hay una protesta de médicos no se enteran las enfermeras.

Admitió que la gente se podía desanimar en el largo plazo, y trajo como ejemplo la explosión social que se registró en Cumaná; donde la población se alzó y todo el país aplaudió pero al final la gente termina arrepentida, ya que en ese caso se quedaron durante un mes sin alimentos y sin medicinas y con la guardia nacional encima.

“Son salidas que no conducen a nada; que se revierten contra la propia gente y que al final terminan fortaleciendo al gobierno. Entonces, ¿esa salida existe? Sí. ¿Es un peligro? Sí. Hay una tercera, que es la que no está, y hay que construir, y en donde en teoría la Unidad debería responder; que es procurar que la presión de cambio no amaine sino que se incremente; pero se canalice; de modo que no vaya contra la gente; que no se desvíen hacia conductas desordenadas que no conducen a nada sino que haya una cierta direccionalidad”.

Agregó que la idea es que todo eso conduzca a una salida constitucional, preferiblemente, electoral, y aceptó que en las presentes circunstancias ese es el gran reto que tiene la MUD; por lo que pasó a anunciar algunas acciones, y, en ese sentido, habló de la realización de un acto donde todos los dirigentes de la MUD van a participar para anunciar la estrategia que se va a seguir para los próximos meses.

“Hay tres objetivos que nos hemos propuesto: primero, sacar a este gobierno lo más pronto posible; segundo, proteger a la gente de los desmanes del gobierno, tercero, convertirse en una opción real de poder”.

Agregó que la MUD conoce cuáles son sus debilidades y fortalezas; como las sabe el gobierno, y calificó de mito esa creencia de que Maduro estaba caído y que el proceso de diálogo lo rescató de aquella situación.

“Un gobierno fuerte en lo económico; fuerte en lo institucional: controla cuatro de los cinco poderes del Estado y el quinto lo tiene anulado; fuerte en lo mediático; fuerte en la capacidad de represión. ¿Quién dijo que no es fuerte? Ahora, ¿dónde es débil el gobierno, que es tu fortaleza como oposición? En la gente; padece de un escualidismo total impresionante”.

Agregó que ahora en la MUD no se habla de una hoja de ruta, ya que eso implica ponerse fechas y metas; sino de una estrategia sistémica en el que todos los sectores sociales tengan cabida, y aquí refirió que la organización se había planteado cinco objetivos.

“Uno es la acción política de la defensa de los derechos de la población más vulnerable; segundo, reforzar la organización popular; darle conexión a sectores todos alebrestados pero inconexos entre sí; tercero, la presión internacional (en este punto se mostró de acuerdo con el informe de Almagro, pero hasta la parte en la que da treinta días para que se celebren elecciones); cuarto la organización electoral; quinto, construcción conjunta de los lineamientos básicos del programa de gobierno de reconstrucción nacional”.

Comentó que Julio Borges le manifestó que cada vez que viaja al exterior, a donde quiera que llega, siempre le dicen lo mismo: la oposición venezolana está dividida; no está preparada para gobernar; no van a saber qué hacer una vez que llegue al poder, y que lo cierto es que la MUD constituye una especie de matrimonio con problemas pero que no está dividida; y que sí está preparada para gobernar y que lo más falso es en el hecho de que no va a saber qué hacer.

“Eso sí es mentira. La mayoría creo que lo sabe: la MUD es mucho más allá de la cara que ustedes ven. Se trata de un ejército de gente especializada en sus respectivas profesiones, repartida en comisiones técnicas, y donde se han diseñado planes de desarrollo de todas las áreas económicas del país; sólo que no se conocen porque no están vendidos; nadie lo sabe, y están muy poco articulados con la gente”.

Así que en esto consistiría el quinto objetivo del plan de acción de la nueva MUD: comenzar a articular la construcción de ese programa mínimo de gobierno con la gente. Admitió que estamos ante un gobierno que tiene anclas en mafias militares y civiles, que están tan duras, por lo que le pareció cosa de ingenuos el pretender tumbar a Maduro con un documento o con una marcha.

Trajo a colación el caso de Voluntad Popular; un partido al que la gente le dio una lección pues resulta que convocaron para una marcha el 18 de febrero con motivo del tercer aniversario de la detención de Leopoldo López, a la cual no fue nadie; sin embargo, al día siguiente llaman a la gente a validar el partido y le sobra gente; lo que lo llevó a decir que eso demuestra que la gente puede estar con alguien pero que depende para qué la llama ese alguien.

Cerró volviendo al tema de la reestructuración de la MUD, y donde, entre otras cosas, se decidió que la vocería la van a ejercer los partidos políticos; de los que dijo están ocupados ahora con el asunto de la validación; descuidando la vocería por el momento, y aquí entró a considerar dicho proceso de validación; pues, a su juicio, se hizo para que no validara nadie teniendo presentes las condiciones imposibles de cumplir que había impuesto el CNE, y que lo sorprendente del caso es que ya casi todos los partidos han validado a esta altura del juego.

“O sea, con esta acción se le está torciendo el brazo al gobierno; haciendo cosas antipáticas, pero que se tenían que hacer porque de lo contrario no iba a existir el músculo de la tarjeta electoral, para enfrentármele al gobierno”.

De modo que al quedarle a los partidos la vocería; se ha acordado, según Alvarez, que los coordinadores no se expongan mucho ante la opinión pública; porque fueron llamados no para hablar sino para componer arreglos internos y establecer consensos.

