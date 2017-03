Andrés Velásquez: Validación de partidos retrasa elecciones regionales

ND / foto Twitter: @LaCausaRVe / 24 mar 2017.- El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, reiteró este viernes que el proceso de validación de partidos lo que hace es retrasar las elecciones que prometió el órgano rector para el primer semestre de 2017. Así lo manifestó durante una visita a Cumaná, estado Sucre.

“Con la validación de partidos, esas elecciones prometidas por el CNE para el primer de 2017, no se harán”.

Velásquez criticó las palabras de la rectora Socorro Hernández, quien señaló que hasta tanto no culmine el proceso de validación, no habrá elecciones.

“Esta es otra justificación por la cual La Causa R dijo que no participaría. Para no perder el tiempo”, sostuvo el ex parlamentario, al tiempo en que manifestó su respeto a la decisión de otras organizaciones políticas que si acuden a este proceso. “Al final estamos en Unidad”, agregó.

Aun así, destacó que la solución a la crisis “pasa definitivamente por sustituir a ese régimen en condiciones electorales”.

Etiquetas: Andrés Velásquez | elecciones | regionales | retraso | validación