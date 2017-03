AN estudia regular precios en las clínicas, dice Olivares

Yalezsa Zavala / 7 mar 2017.- El diputado de la MUD, José Manuel Olivares, adelantó este martes que la Asamblea Nacional se plantea estudiar la posibilidad de que se regulen los precios en las clínicas privadas del país.

Estas declaraciones las ofreció el diputado durante una entrevista para el programa Primera Página, que transmite Globovisión.

“Ciertamente y lo estamos impulsando desde la AN, creo que va a haber una regulación de costos. Pero no es una regulación para destruir, no olvidemos que el sector privado, con 8.000 camas, atiende a 55% de los venezolanos”, manifestó.

Olivares dijo que esta sería una respuesta a los altos costos de las consultas, sin embargo, destacó que la prioridad del parlamento es mejorar el sistema hospitalario.

“Planteo que tengamos los mejores hospitales del mundo, para que no tengan que pagar tanto dinero en una clínica”, sostuvo.

Finalizó recordando que la Asamblea Nacional investiga irregularidades en la gestión de recursos para la compra de medicamentos.

“Hay que sentar precedentes y archivos de lo que está sucediendo, para que cuando venga la época de reconstrucción del país quien tenga que responder ante la justicia lo haga”, concluyó.

Etiquetas: clínicas | José Manuel Olivares | precios | regulacion