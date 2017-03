Almagro: El régimen de Venezuela no tendrá impunidad

ND/ 20 mar 2017.-El Secretario General de la OEA manifestó hoy que “el régimen de Venezuela no tendrá impunidad” . Esto lo dijo en la rueda de prensa que dio esta tarde en la sede del ente regional acompañado de las esposas de presos políticos Lilian Tintori y Patricia de Ceballos y al tiempo que afirmó que “de una dictadura se sale por elecciones”



Almagro manifestó igualmente que: “El único fracaso que podría cometer es quedarme callado ante los atropellos que se generan en Venezuela” ante quienes señalan que su propuesta de sancionar al país no prosperará.

“No hay nada personal en esto, mi trabajo es totalmente profesional. Con valores institucionales” puntualizó el secretario general de la OEA

Aseguró además Almagro que “si Venezuela no va a la audiencia es porque no tiene como defenderse (…) La Carta Democrática no es un procedimiento que sea condenatorio sino constructivo”puntualizó.

Expresó el representante de la organización americana que:”simplemente Venezuela debe responder al cumplimiento de sus deberes democráticos”

