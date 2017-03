Alicia Machado: El país en el que nací no es este circo que llaman Venezuela

ND / 2 mar 2017.- La ex Miss Universo Alicia Machado destacó que aunque extraña a Venezuela, por el momento no piensa regresar. Aseguró que el país en el cual nació “no es este circo que dicen llamar Venezuela”.

Así lo indicó este jueves durante el programa radial de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

“¿Desde cuándo no vienes a Venezuela? ¿No tiene planes de venir en algún momento?”, preguntó Rondón.

Machado manifestó: “A Venezuela tengo casi ocho años sin ir (…) Te voy a ser muy honesta, el país en el que yo nací no es este circo que dicen llamar Venezuela. Esta Venezuela no es el país que yo reconozco como mío. Para mí es muy doloroso. La última vez que estuve en Venezuela, a pesar de que hace ocho años las cosas no estaban tan extremas como están ahorita, yo me puse muy mal, yo estuve muy deprimida, yo me fui de Venezuela sumamente triste de ver el destrozo que han hecho. Entonces, no sé, yo no tengo planes de ir a Venezuela hasta que esta gente no salga de ahí, que el país vuelva a la normalidad”.

Agregó: “Yo siempre he pertenecido a la oposición desde el día uno (…) yo apoyé al señor Salas Römer. A mí la política siempre me ha llamado la atención. O no la política, a mí lo que me llama la atención son las causas justas (…) Yo no soy monedita de oro de este grupo de gente que está supuestamente gobernando el país”.

Machado insistió: “No tengo ninguna necesidad de pasar por malos ratos o malos momentos (…) Extraño muchísimo a mi país. Tengo mucha fe en Dios que pronto volveremos a tener el país que creo que muchos extrañamos”.

Al inicio de la entrevista, la ex Miss Venezuela dijo que actualmente está viviendo en Los Ángeles, donde trabaja como asesora, productora y creativa. “Ahorita estoy escribiendo mis memorias y otra historia original”.

Rondón comentó: “Memorias de Alicia Machado, eso va a traer cola”.

“Es un libro muy bonito, es un libro que yo llevaba muchos años con esta idea de hacerlo y cuento la versión de muchas cosas de mi vida, pues, obviamente como las he vivido yo”, señaló Machado.

“De repente te has visto muy involucrada en la cuestión política, ¿no? Tu participación en la campaña de la señora (Hillary) Clinton y más recientemente este intercambio de palabras no precisamente amables con la ministra Iris Varela”, resaltó César Migue Rondón.

“Nunca hubo un intercambio de palabras”.

“¿Qué pasó allí?”

“No hubo intercambio de palabras de mi parte. Para empezar, yo no sé ni quién es la señora (Iris Varela) y, en segundo, jamás contesté ni contestaré absolutamente nada, no tengo por qué”, enfatizó Machado.

Rondón preguntó: “¿Qué le pasó a ella? ¿Por qué ese pleito contigo?”

“No sé, no tengo ni la menor idea. Yo soy actriz y productora, yo no me dedico a la política, lo que pasa es que soy una figura pública y soy activista. Yo creo que una de las cosas más bonitas que me dejó el Miss Universo fue precisamente esa parte activista, de poder ayudar y colaborar (…) Este episodio de las elecciones acá (Estados Unidos) y todo, pues yo creo que era parte de mi destino. Yo tuve una historia con el presidente de este país, con Donald Trump, hace muchos años. Fue un episodio muy duro y muy doloroso de mi vida, que mucha gente no lo sabe y que yo lo cuento en este libro a detalle, y es algo que estaba en el destino que fuera así, yo no busqué pertenecer a esta campaña, yo soy demócrata, tengo más de 22 años en este país y yo siempre he sido demócrata, y de alguna manera eso me fue acercando a estar en el medio de todo esto de la campaña”, explicó la ex Miss.

“¿Has vuelto a tener algún contacto con él (Trump)? ¿Sientes algún tipo de represalia dada tu participación tan notoria en la campaña electoral? ¿Cómo es tu vida ahora?”, le consultó Rondón.

“Yo vivo en un estado que gracias a Dios es demócrata, gracias a Dios aquí en Estados Unidos no vemos ese fenómeno de la división tan marcado (…) la gente sabe convivir con sus diferencias políticas. Éste es un país libre, éste es un país de libertades, éste es un país de derechos, no va a dejar de ser así por un presidente que dure cuatro años, las bases de este país son sólidas”, aseveró.

Etiquetas: Alicia Machado | César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | Donald Trump | Iris Varela | Venezuela