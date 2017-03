Alfredo Padilla (MUD): Es necesario sectorizar la lucha social para enfrentar a este gobierno malandro

Enrique Meléndez / especial ND / 28 mar 2017.- Alfredo Padilla, coordinador del área social la Mesa de la Unidad Democrática, indicó que la MUD se plantea desarrollar un plan de acción social en paralelo con el político; tomando en cuenta el nivel de “desagrado” que padece la sociedad.

El anuncio lo hizo el sábado en un foro organizado por la fundación Espacio Abierto, que preside Luis Manuel Esculpi.

“Los índices de desagrado que vive el país -comenzó señalando- son demasiado altos. Personas que padecen a causa de la escasez de alimentos y medicamentos. Aparece el tema de cuántas veces al día se come; seguido del tema del salario; luego del pésimo servicio del Metro; del transporte; de todo. De manera que el nivel de desagrado de la gente es muy alto, y, además, uno lo aprecia en las conversaciones”.

Afirmó Padilla que ese nivel de desagrado y de padecimiento debería ser una oportunidad para elevar el tono de los reclamos de la sociedad civil.

Indicó que en estos momentos hay que “sectorizar” la lucha, a propósito de numerosas organizaciones y asociaciones involucradas; de modo que haya unidad en la acción social por cada uno de estos malestares.

“De modo que cuando hablamos de acción social estamos hablando de una opción que incluye a todo el que se sienta afectado en sus derechos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la MUD? La MUD designó a dos personas a Tinedo Guía y a mí, y nos pusieron a la orden siete dirigentes de cada partido para que coordináramos un plan de acción, coordinado entre todos los sectores y en todo el territorio nacional; y apoyándose en el liderazgo local de cada uno de los sectores”.

Destacó Padilla que en este caso se daría una complementaridad entre lo social y lo político; partiendo del hecho de que el país político quiere rescatar su democracia y sobre todo su derecho al voto, y que eso le incumbe a toda la ciudadanía, y que eso es un punto común que se tiene entre el país nacional y el país político.

“Nosotros necesitamos también que las fuerzas parlamentarias con que cuenta la oposición se pusieran en mayor conexión con los padecimientos sociales; en sus circuitos, sus representaciones; ser más abiertos. Sugerimos también que escuchemos a la sociedad civil organizada: a los maestros, a los empresarios, a los profesionales de la salud, y para eso hay que crear un mecanismo, que facilite que eso ocurra”.

Se mostró en desacuerdo con utilizar los padecimientos de la gente como un decorado político; aparecer donde el dirigente no debe estar; especie de vocero de lo que no se es; pues a su juicio eso desmejora la presencia social de los partidos, ya que la gente termina dándose cuenta de eso, y no lo agradece.

Hizo ver que en nuestro medio político hay la costumbre de que cuando se gana alguna representación; gremios, sobre todo sindicales, tendemos a hacer de esa instancia una sucursal del partido, y que eso, en lugar de propender a la unidad, lo que hace es generar la desintegración, y que esto lo advertía a los fines de que se tomara en cuenta, precisamente, en aras de esa gran integración de ciudadanos inconformes.

“Hay que promover asimismo lo que se conoce como la docencia social: formar ciudadanos para la acción; ciudadanos que le digan a la gente: no hay comida por esto. A mí me dijo un amigo, que es buhonero, que la polémica se trasladó para el mostrador; de modo que tenemos que formar un dirigencia partidista que le sepa hacer ver a la gente la razón que el queso subió por una mala política del gobierno y no por el empresario”.

A su juicio, la reconciliación de los venezolanos tras un objetivo común es letal para cualquier gobierno; sólo que había que tomar en cuenta que con motivo del tema social, se han cometido numerosos errores políticos, y trajo a colación el que, por lo social, se apoyó la toma de la Plaza Altamira por doscientos oficiales de las fuerzas armadas; que por lo social se fue a un paro indefinido, y que los costos políticos de los fracasos que se ha tenido en cada uno de estas decisiones los ha terminado pagando la dirigencia política.

“Nosotros estamos frente a un gobierno malandro –dijo para finalizar-. Este es un gobierno malandro. El gobierno ha hecho del vandalismo una fuerza política. Eso que Marx llamaba el lumpen, aquí se convirtió en una fuerza aliada del gobierno. (…) Venezuela es un país de organización de traficantes de influencias. De manera que nosotros nos estamos enfrentando a un régimen, que no solamente es antidemocrático, sino que además ha construido un entramado de vandalismo, que es sumamente fuerte”.

vaya al foro

Etiquetas: Alfredo Padilla | desagrado | Espacio Abierto | lucha social | MUD