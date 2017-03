ND/ 15 mar 2107.-Para el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky una vez concluido el proceso de validación hay que proceder a las primarias. Esto lo dijo en una rueda de prensa realizada este miércoles a propósito del proceso de validación de Primero Justicia el próximo fin de semana.

Expresó Capriles como : “La MUD es muy buena cuando se trata de competir en sus procesos electorales, en su proceso de primarias (…), pero mire las dificultades que hemos tenido cuando no hay elecciones, y a eso es a lo que juega el gobierno. Con el paso del tiempo, al no haber un escenario electoral, permite que la Unidad se siga erosionando y no que se fortalezca. Allí es donde nosotros, pasado este proceso de validación, tenemos que ayudarnos entre todos. Luego debemos ir al proceso de primarias y, con nuestros liderazgos seleccionados, en cada uno de los municipios y estados del país, debemos movilizarnos en todo el país para exigir elecciones”.

Manifestó el dirigente que pasado el proceso de validación los dirigentes opositores deberían volcarse a la calle e ir casa por casa convenciendo sobre el proyecto que representa la oposición en el poder.

“La mayoría de los venezolanos queremos un cambio en el país. ¿Cómo se materializa un cambio? Con votos (…) Queremos saber las fechas, que el CNE ponga el cronograma electoral. En este momento en Venezuela no hay fecha de nada. La señora Tibisay Lucena habló de elecciones al final del primer semestre de este año. Al tener en cuenta que no hay un cronograma de todos los procesos electorales que hay que cumplir, saben que es prácticamente imposible que ocurran en esa fecha”, puntualizó Capriles.