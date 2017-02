Williams Dávila denuncia que su pasaporte está anulado

ND / Yalezsa Zavala / 7 feb 2017.- El diputado miembro de la Comisión de Política Exterior, Williams Dávila, informó que en el servicio de migración le aseguran que su pasaporte está anulado y no lo dejan viajar.

“Le informo al pueblo que estoy en la salida de migración y me dicen que mi pasaporte tiene un error, el mismo cuento, y no me dejan pasar (…) No me dejan salir a cumplir mi función parlamentaria, porque aducen que mi pasaporte está anulado”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Dávila repudió la situación y aseguró que se trata de “una violación más de la Constitución. Simplemente no quieren que se denuncie ante el mundo la violación de los DDHH en Venezuela”, acotó.

Etiquetas: migracion | pasaporte | Williams Dávila