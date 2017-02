Vielma Mora: La derecha ataca a nuestros funcionarios por el buen trabajo que cumplen

Yalezsa Zavala / prensa Dirci / 13 feb 2017.- El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, denunció este lunes un supuesto “ataque” a la gestión de funcionarios de la gobernación del Táchira por parte de la oposición en la entidad.

“La derecha se reunió el sábado y el domingo, Virginia Vivas, Abelardo Díaz y otros personeros de la oposición que no quiero nombrar, y cuyo objetivo es atacar la gestión de Franklin Delgado, de Yesnardo Canal, del comandante José Bolívar y de todos los funcionarios del gobierno que han sido responsables y han sabido cumplir sus responsabilidades”, expresó Vielma Mora durante su programa de radio y televisión Vielma Mora Construye.

El Mandatario Regional señaló que “la derecha pidió al gobierno cuando llegaron las primeras unidades de Trans Táchira que se las entregáramos al sindicato patronal del transporte, pero como no lo hicimos, comenzaron los ataques sistemáticos contra la gestión de Franklin Delgado, de todo el personal de Trans Táchira y del gobierno bolivariano”.

Asimismo, precisó que “quieren atacar a los más notables de esta gestión, y dentro de ese afán de querer opacar la gestión de nuestros funcionarios, también atacan a Aise Maurice, actual presidenta de la Lotería del Táchira. Pero ella no es política ni candidata, es una mujer trabajadora. Dejen quietos a los que están quietos. Abelardo Díaz y sus secuaces son los únicos y verdaderos responsables de la situación de este país por lame botas del imperio norteamericano y por haber incurrido en hechos de corrupción desde los cargos que ocuparon en gestiones anteriores”, enfatizó.

Vielma Mora aseguró que “Díaz se inhabilitó él mismo por hechos de corrupción cometidos durante su mala gestión al frente de Fundatáchira y pretende echarle la culpa a la Contraloría y al gobierno bolivariano. Vivas está inhabilitada también por actos de corrupción. Quieren tapar el sol con un dedo y no lo pueden hacer”, dijo.

Finalmente, indicó que “quieren inhabilitar a los choferes, a los mecánicos, a los trabajadores de Trans Táchira, a quienes felicito por su trabajo, pero no lo van a lograr, porque Trans Táchira ha cambiado la forma de gerenciar. Esa realidad ellos no la toleran y no admiten el éxito y la buena gestión, esto le duele a la derecha. Les duele que estemos trabajando”, concluyó.

Etiquetas: Táchira | vielma mora