Vicente Díaz: Gobierno escamotea la democracia a través de poderes subordinados

ND / 8 feb 2017.- El ex rector del CNE, Vicente Díaz, aseguró que “la democracia está siendo escamoteada” por el Gobierno. Insistió en que no hay independencia de poderes en el país.

Así lo dijo durante el programa radial de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

“¿Qué está ocurriendo con el CNE?”, preguntó Rondón.

De acuerdo a Díaz, “el CNE está siendo profundamente consistente y coherente con la estrategia del Gobierno, que es eliminar el voto como una opción o un derecho político de los venezolanos hasta tanto no se sienta en condiciones de consultarse en una contienda electoral, donde tenga alguna probabilidad de salir con cierto nivel de éxito”.

“Estamos en presencia de una operación estratégica de parte del Estado venezolano, ejecutada por distintos órganos del Estado por instrucciones del Presidente de la República, bien sea el TSJ, bien sea los jueces regionales, bien sea el CNE, pero todo el alto mando del Estado venezolano está al servicio del Gobierno Nacional, es una evidencia clara de que aquí no hay separación de poderes”, indicó este miércoles.

Comentó: “Esto se traduce es un escamoteo de la democracia, en una cancelación de hecho del voto popular”.

“Las elecciones se tienen que hacer cuando mande la Constitución y las leyes, no cuando sean los momentos más propicios. ¿Más propicios para quién? ¿Para quien está en el poder permanecer en el poder a como dé lugar? Eso no es democracia”, enfatizó el ex rector del CNE.

Insistió en que “la democracia está siendo escamoteada por el Gobierno Nacional a través de sus poderes subordinados”.

Por otra parte, destacó que “no se puede subordinar la realización de elecciones a la renovación de los partidos bajo ningún concepto. Las elecciones regionales se tienen que hacer, la Constitución se tiene que cumplir con independencia o no de la renovación de los partidos”.

