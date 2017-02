Ugalde: Al gobierno le irrita que la iglesia no se calle ante el drama que vive el país

ND / Yalezsa Zavala / 3 feb 2017.- El sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde, repudió este viernes la pretensión del gobierno de que la iglesia no se pronuncie ante la situación que actualmente atraviesa el país.

En entrevista con César Miguel Rondón por el Circuito Éxitos de Unión Radio, el sacerdote se refirió a los ataques perpetuados en los últimos días contra la iglesia católica en el país y aseguró que a “algunos en el poder les irrita que la iglesia no se calle ante las situaciones dramáticas que vive el país”.

Asimismo, destacó que la iglesia no puede cerrar los ojos ante la situación que atraviesa el país. “¿Por qué desde el poder le piden a la iglesia que se calle ante la mentira, si el país le exige todo lo contrario?”, sentenció.

Finalmente, dijo que ha quedado demostrado la imposibilidad del actuar gobierno de ejercer una buena gestión. “Repetir que el papa Francisco apoya el diálogo es un es hacerle un favor al gobierno, porque se estaría protegiendo al régimen. El país está muriendo”, remató.

Con información de Unión Radio

vaya al foro

Etiquetas: iglesia | Luis Ugalde