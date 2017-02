Trump a CNN: El público ya no les cree

Washington, 16 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, denunció este jueves el “tono” de “odio” hacia él que, a su juicio, percibe en las informaciones de algunos medios, en particular de la cadena CNN.Al entablar un breve diálogo con Jim Acosta, corresponsal de CNN, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo, además, a todos los medios presentes: “El público ya no les cree”.

Trump, cuya comparecencia de prensa duró más de hora y media, arremetió contra casi todos los medios que hicieron preguntas y repitió varias veces que quería dar el turno de pregunta a reporteros “amigables”.

“La prensa se ha tornado deshonesta y, si no hablamos de ello, estaríamos faltando al pueblo estadounidense. La prensa está fuera de control, el nivel de deshonestidad está fuera de control”, aseveró Trump.

“Muchos de nuestros informantes no te dirán la verdad y no te trataran con el respeto que mereces”, aseguró el presidente.

Al comienzo de la rueda de prensa, posterior a la presentación de Alexander Acosta como candidato a secretario de Trabajo, Trump señaló que se iba a dirigir a los estadounidenses, no a los periodistas, a los que calificó simplemente de invitados.

Trump insultó de nuevo a grandes medios de comunicación como el “fallido” The New York Times, la CNN y sus “noticias falsas” o el “desagradecido” The Wall Street Journal.

Los principales medios estadounidenses han cuestionado las conexiones del exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, que se vio obligado a dimitir el lunes y han revelado que la comunidad de inteligencia de EE.UU. tiene pruebas de contactos de miembros de la campaña de Trump con el Gobierno ruso.

Trump también se mostró crítico sobre las historias de los medios acerca del supuesto caos en el que está sumido su equipo de Gobierno y aseguró que funciona “como una máquina bien engrasada”.

“Los medios están intentando atacar a nuestra Administración porque estamos cumpliendo nuestras promesas y eso no les hace felices”, aseguró Trump, quien añadió que no estaba “delirando o vociferando” en su intervención. EFE

Etiquetas: CNN | Donald Trump | publico